Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Inconsistencias en los archivos Epstein: Trump oculto, víctimas expuestas

La liberación de los archivos Epstein dejó páginas en negro y un nombre en el centro de la polémica: Donald Trump. Con archivos borrados y nombres que aparecen y desaparecen, el Departamento de Justicia enfrenta su mayor escrutinio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
22 de diciembre de 2025 - 12:24 a. m.
Muchos de los documentos de los expedientes del gobierno sobre Jeffrey Epstein han sido censurados.
Muchos de los documentos de los expedientes del gobierno sobre Jeffrey Epstein han sido censurados.
Foto: AFP - Agencia AFP

Hay muchas razones legítimas por las que un documento judicial que se libera al público en Estados Unidos puede contener decenas de partes tachadas o censuradas parcialmente. En estos documentos suele haber información sensible, como números de seguridad social y detalles de la identidad de una persona que la podrían poner en riesgo a ella o a una investigación en curso.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre por el Congreso para exigir la publicación en un formato consultable y descargable todos los archivos...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

Jeffrey Epstein

Caso Epstein

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.