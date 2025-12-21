Inconsistencias en los archivos Epstein: Trump oculto, víctimas expuestas

Muchos de los documentos de los expedientes del gobierno sobre Jeffrey Epstein han sido censurados. Foto: AFP - Agencia AFP

Hay muchas razones legítimas por las que un documento judicial que se libera al público en Estados Unidos puede contener decenas de partes tachadas o censuradas parcialmente. En estos documentos suele haber información sensible, como números de seguridad social y detalles de la identidad de una persona que la podrían poner en riesgo a ella o a una investigación en curso.

La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre por el Congreso para exigir la publicación en un formato consultable y descargable todos los archivos...