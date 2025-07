¿Indulto a Ghislaine Maxwell? Esto pasó con su encuentro con Fiscalía de EE. UU.

Ghislaine Maxwell Foto: Agencia AFP

La defensa de Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, ve como una “oportunidad” la segunda reunión de este viernes con el fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, ante la nueva polémica del caso en la Administración de Donald Trump, quien dijo hoy tener el poder de indultarla.

El abogado de Maxwell, David Markus, expresó que espera “otro día productivo” antes de comenzar el segundo día consecutivo de conversaciones entre Blanche y Maxwell, a quien “han tratado de manera injusta por más de cinco años”, según declaró el defensor a los medios en Tallahassee, capital de Florida.

“Si buscas ‘chivo expiatorio’ en el diccionario, su cara (la de Maxwell) aparecería junto a la definición. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de finalmente poder decir lo que en verdad sucedió”, manifestó el jurista, quien no reveló más detalles de las conversaciones.

Blanche y Maxwell se reúnen por segundo día consecutivo en una corte de Florida, donde ella cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, en medio de la renovada controversia del caso en el Gobierno de Trump por afirmar que no existe una “lista de clientes” de Epstein y no revelar los archivos de la investigación.

Además, Trump admitió este viernes que aunque tiene la potestad de indultar a Maxwell no es algo que haya contemplado.

“No es algo en lo que haya pensado. Realmente se me permite hacerlo, pero no es algo en lo que haya pensado”, explicó a medios antes de partir a Escocia.

El encuentro entre Blanche y el número dos del Departamento de Justicia (DOJ), considerado inusual por ser una persona ya sentenciada, ocurre entre críticas de demócratas y algunos republicanos por el manejo del caso del delincuente sexual, quien se suicidó en 2019 en una prisión en Nueva York.

El Wall Street Journal informó que la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, le habría comunicado a Trump que su nombre aparecía en documentos del caso Epstein, que la base política del mandatario, del movimiento ‘Make America Great Again’, ha exigido revelar.

El abogado de Maxwell afirmó tras la reunión que no recibieron ninguna propuesta. “Ninguna oferta se ha hecho”, respondió el abogado Markus, en una conferencia con medios en Tallahassee, capital de Florida, donde Maxwell está presa y donde ocurrió la reunión con Blanche ante la creciente presión que afronta la Administración Trump para abrir los archivos del caso.

El jurista rechazó contestar si espera un acuerdo tras sus conversaciones con el número dos del Departamento de Justicia (DOJ) al afirmar que solo “respondieron preguntas”, pues “preguntaron sobre cada posible cosa que pudieran imaginar”.

“Solo estamos intentando atravesar este proceso en el que estamos ahora y conseguirle algo de alivio”, comentó.

Los casos de Epstein y Maxwell

En 2008 Epstein enfrentó en Florida cargos estatales relacionados con abuso sexual de menores, pero alcanzó un polémico acuerdo secreto con la Fiscalía de EE.UU. que le permitió declararse culpable de solicitar prostitución y purgar trece meses de prisión.

Once años después fue acusado de cargos federales en Nueva York de tráfico sexual de menores y conspiración, pero murió en prisión antes de enfrentar juicio. Su muerte fue oficialmente considerada un suicidio, aunque ocurrió en medio de fallas de seguridad que aún generan dudas.

