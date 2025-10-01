Intercepción de la Global Sumud Flotilla reveló la fragilidad del apoyo a Gaza

Un grupo de manifestantes ve la proyección de la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel, mientras protesta en Italia contra las acciones de Benjamin Netanyahu. Foto: EFE - ALESSANDRO DI MARCO

“Estamos rodeadas por barcos militares”, nos alertó la colombiana Luna Barreto en el último mensaje que logró enviar desde el velero HIO, una de las 44 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, pero que fue interceptada este miércoles en aguas internacionales, a menos de 40 millas náuticas de su destino.

En paralelo, en un video publicado por el documentalista Carlos Pérez Osorio, uno de los integrantes de la comisión mexicana en el mismo barco, se escucha una voz...