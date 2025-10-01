Logo El Espectador
Mundo
Más Países
Intercepción de la Global Sumud Flotilla reveló la fragilidad del apoyo a Gaza

Israel interceptó barcos en aguas internacionales, lo que constituye una violación al derecho marítimo. Sin embargo, la comunidad internacional no pasa de la protesta tibia, pues ningún gobierno quiere poner en riesgo el plan de Washington.

Camilo Gómez Forero y Daniela Díaz
02 de octubre de 2025 - 03:08 a. m.
Un grupo de manifestantes ve la proyección de la interceptación de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel, mientras protesta en Italia contra las acciones de Benjamin Netanyahu.
Foto: EFE - ALESSANDRO DI MARCO

“Estamos rodeadas por barcos militares”, nos alertó la colombiana Luna Barreto en el último mensaje que logró enviar desde el velero HIO, una de las 44 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla que buscaba llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, pero que fue interceptada este miércoles en aguas internacionales, a menos de 40 millas náuticas de su destino.

En paralelo, en un video publicado por el documentalista Carlos Pérez Osorio, uno de los integrantes de la comisión mexicana en el mismo barco, se escucha una voz...

Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com

Daniela Díaz

Dorita Bilbao(37038)Hace 20 minutos
Definitivamente, el mundo está "rejodido". La diplomacia pasada por la faja. Dos ególatras y hambrientos de más poder del que ya tienen (inteligencia de espionaje;militares, transporte y armas de alta potencia y precisión;ciber-tecnología;dinero y ganas inmensas de imponer su poder político de extrema derecha), líderes mundiales miedosos de tomar posiciones y una sociedad civil que no es oída. ¿Quién putas va a para esto?
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 50 minutos
Me pregunto cómo reaccionaría el gobierno colombiano si llega sin permiso una flotilla a Colombia con ayuda humanitaria a los campesinos del Cauca y el Catatumbo.
