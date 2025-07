Texas bajo el agua: los recortes de Trump y Musk agravan la tragedia

Personas observan el caudal del río Guadalupe desbordarse sobre una represa en Kerrville, Texas, EE. UU. Foto: EFE - DUSTIN SAFRANEK

Cuando un estadounidense enciende la televisión y ve el reporte del clima, que suele ser uno de los más acertados del mundo, debe darle las gracias a las operaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el principal centro metrológico del país. Este ha permitido pronosticar incendios forestales o grandes tormentas, como las que han azotado el estado de Texas en los últimos días y que ya han cobrado la vida de al menos 78 personas, incluidos más de 21 niños.

Sin embargo, este sistema, así como otros esquemas clave en la prevención de emergencias climáticas, han sufrido grandes recortes por la operación de desmantelamiento de agencias federales liderada por Elon Musk, a petición del presidente Donald Trump, quien el domingo se vio obligado a firmar una declaración de desastre mayor para la región, con el objetivo de aplacar las críticas.

“Solo se necesitaron nueve días para que los recortes de Trump mataran a docenas de niños en Texas”, escribió el periodista Grant Stern del medio Occupy Democrats.

Antes de las inundaciones en Texas, que devastaron entre otras cosas el campamento cristiano de Camp Mystic en el condado de Kerr tras la crecida del río Guadalupe, la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que fue liderada por Musk, recortó el 20 % de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Esto deja menos equipos disponibles para instalar centros de ayuda y puntos de distribución de suministros, retrasa la evaluación de daños, atrasa los fondos de ayuda y recarga la capacidad técnica y logística del gobierno local.

El desmantelamiento que deja indefensas a las personas, sin embargo, no ha terminado de consumarse. El gobierno planea borrar el NOAA, que permita anticipar las emergencias. De hecho, The Texas Observer apuntó que ya hay indicios de que el Centro de Predicción de Tormentas de Oklahoma será cerrado. Así, el gobierno republicano no solo ha eliminado las capacidades para atender la emergencia una vez que esta ocurre, sino que elimina también los elementos que permiten contener el desastre.

Uno de los proyectos más ambiciosos de resiliencia climática en Estados Unidos —el Ike Dike, un sistema de barrera contra marejadas ciclónicas en la Bahía de Galveston— depende en 65 % de fondos federales y está presupuestado en más de US$57 mil millones. Pero este proyecto también enfrenta recortes bajo DOGE. El presupuesto de obras civiles como esta es “una fruta madura” para más recortes, según el Texas Observer.

Esto se presenta en un contexto difícil, ya que, como destacó Raymond Zhong, reportero climático de The New York Times, las “colosales ráfagas de lluvia como las que causaron las inundaciones mortales en Texas se están volviendo más frecuentes e intensas en todo el mundo a medida que la quema de combustibles fósiles calienta el planeta”.

Texas es el estado más afectado por desastres naturales en EE. UU.: entre 2020 y 2024, sufrió 68 eventos climáticos que superaron el umbral de los US$1.000 millones, casi el doble que Florida. Y también es uno de los mayores receptores de fondos federales: más de US$18 mil millones en asistencia desde 2017. Sin embargo, los líderes estatales —principalmente republicanos— evitan mencionar el cambio climático, incluso cuando diseñan megaproyectos de resiliencia. En 2023, la única ley texana que menciona el término “cambio climático” fue para prohibir que los municipios implementaran políticas ambientales locales.

Desde la Casa Blanca, la vocera Abigail Jackson rechazó los señalamientos contra el gobierno como “vergonzosos y repugnantes” y los tildó de politización de la tragedia. También aseguró que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas oportunas, incluyendo una advertencia de inundación 12 horas antes del desastre. Meteorólogos como Avery Tomasco respaldaron esa versión: “Hicieron su trabajo y lo hicieron bien”. Pero otros expertos señalan un problema estructural más profundo: puestos de liderazgo vacíos en el NWS y falta de inversión tecnológica.

El representante Joaquín Castro pidió revisar los vacíos en el liderazgo del NWS y el candidato demócrata Isaiah Martin exigió una investigación inmediata sobre los recortes. “Exigimos respuestas. ¡Debe haber rendición de cuentas rápida!”, escribió. Mientras se declara un “Día de Oración” en Texas y continúa la búsqueda de los desaparecidos, el país asiste a un enfrentamiento directo entre dos modelos: uno que prioriza la descentralización estatal y recortes presupuestarios, y otro que clama por reforzar el rol de la ciencia en la prevención de catástrofes. En medio, están las familias que lo han perdido todo.

