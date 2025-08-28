Investigan la razón del tiroteo que dejó dos niños muertos y 17 heridos en EE. UU.

“Mi amigo Víctor me salvó, porque se echó encima de mí, pero recibió un disparo”, dijo un estudiante que estuvo en el tiroteo de Minneapolis en EE. UU. Foto: EFE - CRAIG LASSIG

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Equipos de investigación estadounidenses tratan de averiguar por qué una persona fuertemente armada abrió fuego el miércoles contra decenas de niños durante un servicio religioso en Minneapolis, en un ataque que dejó dos menores muertos y 17 heridos.

El jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, dijo que el ataque se produjo cuando una persona disparó a través de las ventanas de la Iglesia de la Anunciación mientras decenas de jóvenes estudiantes asistían a una misa para celebrar la primera semana de regreso a clases. Luego se suicidó.

Los investigadores identificaron a la persona que disparó como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años que, según medios estadounidenses, había asistido a la escuela como estudiante.

“Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos”, declaró O’Hara. Otras 14 niños resultaron heridos y tres feligreses de edad avanzada también recibieron disparos, añadió.

La iglesia se encuentra junto a una escuela afiliada en el sur de la ciudad, la mayor del estado de Minnesota, donde el miércoles en la noche cientos de personas se congregaron en una vigilia por las víctimas.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que la agencia estaba investigando el tiroteo como “un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos”.

Westman, quien cambió su nombre legalmente en 2020 y se identificaba como mujer, disparó un rifle, una escopeta y una pistola antes de suicidarse en el estacionamiento. La fémina compró las armas de forma legal, según informó la policía.

Le recomendamos: Israel intensifica sus operaciones cerca de Ciudad de Gaza

Testimonios de los estudiantes

Un niño de 10 años dijo que sobrevivió al tiroteo gracias a que un amigo lo cubrió con su cuerpo. “Corrí debajo del banco y me cubrí la cabeza”, declaró a la cadena CBS. “Mi amigo Víctor me salvó, porque se echó encima de mí, pero recibió un disparo”.

Un comunicado conjunto del director y el párroco de la escuela indicó que, segundos después del inicio del tiroteo, “su heroico personal trasladó a los estudiantes debajo de los bancos”.

Videos supuestamente publicados en línea por Westman mostraron un manifiesto de varias páginas, así como nombres y dibujos de armas de fuego.

El ataque recibió condenas y expresiones de dolor de muchos, incluido el presidente Donald Trump, quien ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta.

El papa León XIV (el primer estadounidense en liderar la Iglesia Católica) dijo que estaba “profundamente entristecido” por la tragedia. “Minnesota está con el corazón roto”, escribió el gobernador Tim Walz en X.

Imágenes de video en vivo mostraron a padres en pánico recuperando a sus pequeños y huyendo, en medio de un importante dispositivo de emergencia. Testigos y supervivientes hablaron de una escena desgarradora, con la persona que atacó vestida de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.

“Fue muy aterrador... Nos metimos en los bancos y disparó a través de las ventanas de vitrales”, dijo un niño de quinto grado a la cadena local de televisión Fox 9.

Un amigo “estaba encima de mí [...] asegurándose de que yo estuviera a salvo, y él fue alcanzado por un disparo. Fue realmente valiente de su parte”, dijo.

Le podría interesar: Ataque masivo ruso deja 15 muertos en Kiev mientras Rusia dice querer negociar

Un nuevo capítulo en la crisis de violencia armada en EE. UU.

“Esto fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban. La pura crueldad y cobardía de disparar en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, reflexionó el jefe de policía O’Hara.

“Nuestros corazones están rotos por las familias que han perdido a sus hijos, por estas jóvenes vidas que ahora luchan para recuperarse, y por toda nuestra comunidad que ha sido tan profundamente traumatizada por este ataque sin sentido”, agregó.

El ataque del miércoles es el último de una larga lista de tiroteos escolares en Estados Unidos, donde las armas superan en número a las personas y los intentos de restringir el acceso a armamento enfrentan un eterno estancamiento político.

“No digan que esto se trata de pensamientos y oraciones en este momento. Estos niños estaban literalmente rezando. Era la primera semana de escuela. Estaban en una iglesia. Estos niños deberían estar aprendiendo con sus amigos”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Frey también condenó cualquier eventual instrumentalización del tiroteo por parte de la extrema derecha estadounidense para “demonizar” a la comunidad transgénero.

El ataque llega después de una ola de informes falsos de autores de tiroteos activos en campus universitarios de Estados Unidos, coincidiendo con el regreso a las clases de los estudiantes tras las vacaciones estivales.

Este año ha habido al menos 287 tiroteos masivos (incidentes con al menos cuatro víctimas, ya sean fallecidas o heridas) en el país, según el Archivo de Violencia Armada.

Al menos 16.700 personas murieron por violencia armada en Estados Unidos el año pasado, sin incluir los suicidios.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com