“Involucrar más partes”: el pendiente en Colombia para abordar el desplazamiento forzado

Con las diferentes crisis migratorias que tenemos en el mundo, ¿hablar de migración puede opacar la dimensión del desplazamiento forzado?

Hoy en día hay 115 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. La mayoría de la gente piensa en ellos como refugiados porque, de hecho, cuando las personas cruzan la frontera, tiene mucha más visibilidad y políticamente tiende a recibir mucha más atención. Pero en realidad, 76 millones de estas personas están desplazadas internamente, no cruzan la frontera. Se quedan en su país, pero no es muy visible, como dices, son mucho menos visibles que las personas que salen.

¿Dónde podemos trazar la línea entre las crisis de migración y desplazamiento forzado?

No es una competencia. Claramente, hay muchas características comunes entre un refugiado y una persona desplazada internamente. Ambos han sido arrancados de sus hogares, han perdido todo, son muy muy vulnerables. Pero, por supuesto, creo que la gran diferencia es que la persona desplazada internamente todavía está en su país y sigue siendo absolutamente responsabilidad de su gobierno y sigue teniendo todos los derechos de cualquier otro ciudadano en su país. Así que creo que hay similitudes y diferencias, pero particularmente en términos de responsabilidad de quién es realmente responsable y el estado de Colombia, por ejemplo, nunca pierde su responsabilidad con sus ciudadanos en su propio país.

En Gaza, casi un millón de personas se están desplazando continuamente por la ofensiva de Israel, ¿han pensado en algún plan para el “día después” de la guerra?

En este momento mi enfoque está en las soluciones para las personas desplazadas. Hoy en Gaza no podemos hablar de soluciones. Ellos están en medio de una guerra. Tienes razón, el 85 % de la gente de Gaza ha sido desplazada desde octubre, muchos de ellos dos o tres veces. Así que en este momento están en medio de una crisis y necesitan asistencia vital, y realmente, por hoy, eso es hasta dónde podemos imaginar hasta que la guerra termine.

Naciones Unidas tiene programas de reformas respecto a desplazamientos internos en países como Mozambique, ¿qué balance hacen?

Los números están aumentando cada año. Este año hubo un aumento del 7 % con respecto al año pasado. La primera conclusión es que no estamos haciendo bien en prevenir nuevos desplazamientos, ya sea en Gaza, Ucrania, Sudán o Pakistán con las inundaciones. Necesitamos mejorar mucho en detener este aumento de nuevos desplazamientos; cada año estamos fallando en detener el incremento. El segundo gran desafío es que cuando las personas se desplazan en Mozambique, en el Congo, en Colombia, en Sudán, quedan atrapadas en su desplazamiento durante años, no semanas, no meses, sino años.

¿Cómo podemos mejorar para lograr que las personas salgan de su situación de desplazamiento mucho más rápido y vuelvan a una vida normal? Es la gran pregunta que hemos estado tratando de resolver en Colombia y en algunos otros países en los últimos años. Hemos estado probando esta cuestión. ¿Cómo se hace? Primero hay que poner al gobierno en el centro, en el asiento del conductor. Ellos tienen que asumir la responsabilidad. Pero también debemos apoyarlos, así que mientras ellos asumen la responsabilidad, necesitamos darles el tipo adecuado de apoyo.

¿Qué lecciones podría aprender Colombia de lo que se ha hecho en otros países con graves situaciones de desplazamiento forzado?

Estamos aprendiendo mucho de Colombia sobre cómo hacer esto, porque hay muchas cosas muy buenas sucediendo aquí. El gobierno ha asumido un compromiso muy concreto de sacar a dos millones de colombianos de sus vulnerabilidades en los próximos tres años y medio. Así que es un ejemplo muy fuerte que queremos que otros copien. Tenemos un gobierno muy comprometido con la paz y con abordar las causas fundamentales de la inestabilidad. Estas son cosas de las que el mundo puede aprender. Tienen en la Unidad para las Víctimas una institución muy fuerte, probablemente la organización más fuerte dedicada al desplazamiento de cualquier organización en el mundo. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender, pero, por supuesto, Colombia también puede aprender del exterior, creo.

Hay varias cosas que deben suceder en Colombia de las que podemos aprender del exterior. La primera es la necesidad de involucrar a muchas más partes del gobierno para que estas soluciones se lleven a cabo. En otros países, este liderazgo en este trabajo está, por ejemplo, en el Ministerio de Planificación o al menos en otros gobiernos, tienen grupos, comités, que reúnen al Ministerio de Vivienda, de Hacienda, de Salud y Educación. Así que Colombia necesita construir una coalición más grande de actores gubernamentales y puede aprender, creo, de otros lugares. La Unidad para las Víctimas es importante, pero no puede hacer esto sola. La segunda gran lección es que el trabajo más importante en soluciones ocurre a nivel local. En países como Irak, Nigeria y Libia, tenemos planes de desarrollo local bastante desarrollados, donde el trabajo en encontrar soluciones para las personas desplazadas está integrado en ese plan local. El trabajo para eso en Colombia apenas ha comenzado en varias ciudades como Bogotá, pero todavía es muy temprano.

La segunda lección que Colombia puede aprender de otros lugares es el trabajo a nivel territorial o local con los alcaldes y los municipios. Tal vez la tercera lección es la necesidad de tener un campeón político para este trabajo en soluciones. Algunas de estas cuestiones son muy técnicas y financieras, como vivienda y medios de subsistencia. Pero algunas de ellas son muy políticas, como las cuestiones de compensación, propiedad y tierra. Estas no son cuestiones que se resuelvan con una simple respuesta técnica que un departamento o un ministerio pueda dar. Necesita liderazgo político. Alguien que esté dispuesto a invertir su capital político en liderar esto y defender las decisiones que se tomen. En Nigeria tenemos gobernadores de los estados como campeones muy fuertes. En Irak, tenemos un ministro muy fuerte de Migración y Desplazamiento que es el campeón. Necesitamos encontrar ese campeón en Colombia. Creo que esto es algo de lo que Colombia también puede aprender del exterior. Es más grande que la Unidad para las Víctimas. No es algo que solo el jefe de la Unidad pueda hacer solo.

Casi el 20 % de la población colombiana, alrededor de ocho millones de personas, son víctimas del desplazamiento forzado. ¿Cuál debería ser el enfoque del Estado para brindar soluciones a estas personas?

Colombia de cierta manera representa un desafío único cuando miro el mundo con el que estamos trabajando en diferentes contextos. Colombia se ha vuelto muy buena, en mi opinión, en apoyar y responder a estos ocho millones de personas desplazadas. El clima es fuerte, el gobierno invierte dinero y la Corte Constitucional supervisa para asegurarse de que las cosas sucedan. Sin embargo, la próxima pregunta es: ¿cómo avanzamos? La gente necesita soluciones. Ha pasado mucho tiempo y las personas están atrapadas. Colombia es el quinto país en el mundo por su número de personas desplazadas y ha sido así durante años.

Es hora de reducir ese número, es hora de sacar a Colombia de los primeros lugares en estas listas de personas desplazadas. Eso requiere un enfoque diferente, requiere diferentes capacidades, diferentes inversiones, un liderazgo diferente. Y así, creo que ahora este es como el próximo capítulo para Colombia, para realmente pensar en cómo pasar de ocho millones a seis millones en los próximos tres años. El gobierno ha hecho este compromiso, está en el plan de desarrollo. Vamos a reducir este número en dos millones. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Quién necesita participar? ¿Cuál será el costo? Estas son las preguntas que ahora enfrenta Colombia y creo que esto es muy importante.

Se cumplen 20 años de la sentencia T-025 de la Corte Constitucional. ¿Qué importancia tiene esta decisión?

Soy un gran admirador de la sentencia y del papel de la Corte Constitucional. Es importante por muchas razones, pero daré dos. Creo que la número uno es que, cuando la corte habla sobre la inconstitucionalidad de la situación de las personas desplazadas en Colombia, realmente llega al corazón del problema. Lo que se señala es que el Estado ha fallado profundamente a estas personas. Hablamos del contrato social entre los ciudadanos y su gobierno. Cuando una persona, un ciudadano, pierde su casa, su trabajo, su comunidad, el Estado ha roto el contrato social. Así que creo que eso es muy poderoso para mí en la forma en que la corte ha enmarcado la crisis como un fracaso profundo. El segundo aspecto importante para mí de la decisión constitucional es que crea un marco de monitoreo a largo plazo. Los gobiernos irán y vendrán, pero lo fundamental es que la corte continuará trabajando en esto y pone exigencias a los gobiernos. Saca un poco de la política del asunto, aunque siempre haya mucha política involucrada.

