“Irán no busca construir armas nucleares”: Ebrahim Raisi en la ONU

El líder iraní acusó a EE. UU. de desestabilizar Oriente Medio y recordó el asesinato por parte de EE. UU. del comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dio un fuerte discurso contra EE. UU. durante su pronunciamiento ante la Asamblea General de la ONU, en el que aseguró que la hegemonía estadounidense se está terminando y será reemplazada por un nuevo orden. “Estados Unidos no puede aceptar que ciertos países tienen derecho a mantenerse en pie y siguen confundiendo militarismo con seguridad”, dijo Raisi, que aseguró que la política de “máxima presión” de EE. UU. contra su país está fracasando.

El líder iraní acusó a EE. UU. de desestabilizar Oriente Medio y recordó el asesinato por parte de EE. UU. del comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, que tuvo lugar en 2020, bajo la Administración de Donald Trump (2017-2021), y aseguró que su país buscará justicia en los tribunales.

Le puede interesar: “Si no quieren ayudar, que no estorben”: Nayib Bukele a los gobiernos en la ONU

En lo referente a las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015, el líder iraní acusó a EE. UU. de haber pisoteado el pacto y consideró imprescindible obtener garantías de que esta vez se cumplirá lo acordado.

🗒️🗒️ Un poco de contexto: Irán negocia desde hace 17 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos, la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que fue abandonado en 2018 por Trump, entonces presidente estadounidense.

Después de que en agosto se vio cercano un consenso para revivir el pacto, las discusiones parecen ahora bloqueadas, en medio de nuevas demandas por parte de Irán.

Raisi sostuvo que su país no busca tener un arma atómica y exigió garantías a Estados Unidos de que cumpliría con cualquier nuevo acuerdo nuclear. “La República Islámica de Irán no busca construir u obtener armas nucleares y esas armas no tienen cabida en nuestra doctrina”, aseguró ante la Asamblea General de la ONU. Agregó que mientras el país es responsable de un 2 % de la actividad atómica a nivel mundial, sea objeto del 35 % de las inspecciones internacionales.

Le puede interesar: 300.000 soldados rusos se alistan para combatir, ¿Ucrania resistiría una escalada?

El mandatario iraní aseguró que la política de máxima presión contra su país impulsada por Trump está fracasando y destacó la “flexibilidad” que Teherán está mostrando en las conversaciones actuales, aunque dejó clara su desconfianza con Washington.

En desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.