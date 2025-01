Iraníes trataron de entrar por Cúcuta: Migración Colombia habla de su expulsión

Imagen de referencia del puente internacional Atanasio Girardot, que une la ciudad de Cúcuta (Colombia) con el estado Táchira (Venezuela). Foto: EFE - Mario Caicedo

Migración Colombia se refirió este viernes a los casos de ciudadanos iraníes que pretendieron entrar al país en días recientes a través de la ciudad de Cúcuta y que, finalmente, fueron expulsados.

La autoridad migratoria explicó, sin precisar las fechas, que estos individuos “ingresaron por el puente Atanasio Girardot de la ciudad de Cúcuta, en el oriente colombiano” y fueron expulsados porque “no contaban con los documentos exigidos por Migración Colombia, conforme a la normativa migratoria vigente”.

La entidad recordó que la nacionalidad iraní es una de las que tienen restricción para entrar a Colombia, es decir, que necesitan visa.

No obstante, no se refirieron a las acusaciones que han recaído sobre dichos ciudadanos en los últimos días. Según fuentes de inteligencia consultadas por El Tiempo, la llegada irregular de ciudadanos iraníes no sería algo “aislado”, sino que estarían arribando al país como agentes del grupo armado libanés Hezbolá con “fuertes vínculos” con grupos armados como las disidencias de las FARC y con fines de dar entrenamiento.

El informe hablaba en particular de seis, y no dos, ciudadanos que, desde Brasil y Venezuela, buscaban pasar hacia Centroamérica. Según las fuentes de ese diario fueron inadmitidos por presentar documentos falsos.

En su informe de este viernes, Migración Colombia asegura que desde 2023 efectivamente se han registrado seis casos de inadmisiones de iraníes por documentos falsos, pero, una vez más, no precisa las fechas.

“Desde el 2023, se han inadmitido tan solo 37 ciudadanos iraníes por estar inmersos en algunas de las causales de rechazo. En cuanto a falsedad de documentos de viaje se presentaron apenas 6 casos. En 2023 se identificaron dos casos con documentos falsos de Canadá, en 2024 otros dos casos con documentos falsos de Francia, y en lo corrido del 2025 van dos casos (uno con documentos falsificados de Georgia e Irán)”, señala Migración.

Este diario intentó comunicarse con la entidad para obtener más detalles sobre la información, pero al momento de esta publicación no había recibido respuesta.

No es la primera vez que la supuesta presencia de agentes de Hezbolá en Colombia causa preocupación. Por ejemplo, archivos secretos de 2021 a los que tuvo acceso El Espectador dieron detalles sobre los “clanes” que han servido como enlace entre el brazo armado del movimiento libanés, Colombia y Venezuela, con particular presencia en La Guajira.

