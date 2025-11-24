Las irregularidades que explicarían salida de colombiana Adriana Kugler de Reserva Federal

Adriana Kugler hizo parte de la Reserva Federal desde 2023. Foto: Bloomberg - Anna Rose Layden

Dos años después de haber sido confirmada como la primera latina en ser miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, Adriana Kugler, economista de origen colombiano, está siendo señalada por cometer irregularidades en el cargo, según revelaciones de medios estadounidenses.

El New York Times (NYT) reveló hace un par de semanas que Kugler, que dejó su cargo abruptamente en agosto último, violó repetidamente las reglas comerciales del banco central de Estados Unidos, citando informes de la Oficina de Ética del Gobierno de este país.

Según el medio, Kugler hizo “múltiples compras y ventas de acciones de empresas individuales, incluidas Apple, Southwest Airlines y Cava, un grupo de restaurantes, muchas de las cuales tuvieron lugar durante el llamado período de apagón antes de las reuniones de políticas, en las que los funcionarios no pueden realizar tales transacciones”.

La respuesta de la economista, según los informes, fue que los movimientos fueron hechos por su esposo, el abogado de inmigración Ignacio Donoso, quien, según ella, “no tuvo intención de violar ninguna norma ni política”.

Kugler fue nominada en 2023 por el presidente demócrata Joe Biden y, tras recibir el apoyo de 53 de los 100 senadores participantes de la votación, se convirtió en la primera persona de origen latino en hacer parte de la junta como gobernadora.

Desde 2022, la Reserva Federal endureció sus políticas debido a la participación de funcionarios de este nivel en operaciones financieras durante la pandemia, cuando tenían la responsabilidad de tomar decisiones para impulsar la economía estadounidense.

A partir de ese momento, según NYT, por lo menos tres miembros de la Reserva han estado involucrados en este tipo de operaciones. Raphael W. Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, también cometió este tipo de irregularidades y, a pesar de corregir sus formularios de divulgación, se retirará del cargo a finales de febrero.

Kugler renunció en agosto, a pesar de que su periodo en el cargo finalizaba en enero, por lo que estas denuncias darían sentido a su inesperada salida. Entonces afirmó que se dedicaría a dar clases en la Universidad de Georgetown.

“Esta no es la primera vez que la Sra. Kugler viola las normas de negociación de la Reserva Federal. En 2024 declaró en un formulario de declaración financiera que su cónyuge realizó cuatro operaciones con acciones individuales sin su conocimiento, y afirmó que no tuvo intención de violar ninguna norma”, cuenta el NYT.

Según la revelación del medio, las irregularidades recientes habrían sido cometidas a través de la misma empresa.

