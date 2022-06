Jamaica no celebra el jubileo de platino de Isabel II, ¿por qué?

Cuando el duque y la duquesa de Cambridge visitaron Belice, Jamaica y Las Bahamas en marzo pasado, ellos se encontraron con protestas en contra del reinado de Isabel II. Foto: Agencia AFP

Mientras que en Londres se vive una celebración de cuatro días por los 70 años de la reina Isabel II en el trono, no todos los países del Commonwealth se unen a las festividades. Aunque así lo haya afirmado el primer ministro británico, Boris Johnson, al decir que “la gente celebrará sin reparos” en toda la Mancomunidad de Naciones, lo cierto es que algunos países del Caribe, como Jamaica, no lo harán. Detrás de ello está el pasado esclavista del imperio británico.

No hay que olvidar que cuando el duque y la duquesa de Cambridge visitaron Belice, Jamaica y Las Bahamas en marzo pasado, ellos se encontraron con protestas y con solicitudes de reparación por la esclavitud, así como con la petición de que la monarca fuera destituida como jefa de Estado. Rosalea Hamilton, quien organizó una de esas manifestaciones, le dijo a The Guardian que “el jubileo no está resonando en Jamaica, pues el país no está en ese estado de ánimo”. Además, aseguró que “no hay nada que celebrar” y que, “durante 70 años, el país ha estado lidiando con los legados de la historia colonial”, que aún continúan.

A su parecer, el jubileo de platino debería ser utilizado por Isabel II para pedir perdón por el rol que Reino Unido jugó en la trata de esclavos, así como para redefinir la monarquía. “El mejor regalo que le pudo dar a Jamaica, para realmente proporcionar una justificación para la celebración, es una disculpa”, concluyó. Algo similar le dijo Tyrone Reid, periodista jamaiquino, a The Guardian. El editor asociado del periódico The Gleaner aseguró que cada vez percibe a la gente de su país más empoderada con respecto a su pasado, por lo que “han incrementado los llamados de reparación y de remover a la reina de su cargo”.

