Jeffrey Epstein, la red del silencio, poder y secretos

Los archivos de 2026 revelaron que, entre 2004 y 2006, la Fundación Wexner, del millonario Leslie Wexner, de la cual Epstein era el gestor, le pagó a Ehud Barak 2.3 millones de dólares por “estudios de investigación”. Un dinero que, según las investigaciones, servía como el pegamento de una relación que duraría décadas. Todos parecían seguir en contacto con Epstein a pesar de su condena. Incluso el nombre del expresidente Andrés Pastrana aparece mencionado decenas de veces en los documentos desclasificados.