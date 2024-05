Joe Biden: “No hay cabida en ningún lugar de EE. UU. para el antisemitismo”

El mandatario estadounidense, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostienen fotografías de personas que murieron durante el Holocausto, durante un evento conmemorativo en el Capitolio. Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS / POOL

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes combatir el “feroz” auge del antisemitismo, en su discurso por el Día de la Memoria, en un momento de tensiones por la guerra de Israel en Gaza y las manifestaciones propalestinas en las universidades estadounidenses.

El mandatario, que ha respaldado a Israel desde el inicio, lamentó que demasiadas personas parecen haber olvidado que fue el movimiento islamista Hamás el que “detonó este terror”, con el ataque que lanzó el 7 de octubre. “Yo no lo he olvidado, tampoco ustedes. No lo olvidaremos”, sostuvo Biden en la ceremonia organizada en el Capitolio por el Museo del Holocausto.

“Hemos visto un auge feroz del antisemitismo en Estados Unidos y alrededor del mundo”, señaló el presidente, quien se refirió también a los campus universitarios del país, escenario desde hace semanas de protestas propalestinas, disueltas en muchas ocasiones por la Policía antidisturbios. “No hay cabida en ninguna universidad de Estados Unidos, en ningún lugar de Estados Unidos, para el antisemitismo, o el discurso de odio o la violencia de cualquier tipo”, enfatizó.

Estudiantes judíos han denunciado un aumento del antisemistismo desde que comenzó el conflicto de Israel y Hamás. Pero los manifestantes niegan ser antisemitas y, en cambio, critican que se presta poca atención al supuesto acoso contra estudiantes musulmanes y palestinos. Biden ha sido criticado, tanto por los republicanos como por los mismos demócratas, de guardar silencio en torno a las manifestaciones durante muchos días.

Su discurso lo pronunció justo cuando Israel tomó el control de un cruce clave en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, pese a las advertencias de Washington, y en medio de difíciles negociaciones para una tregua y la liberación de los rehenes en poder de Hamás.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com