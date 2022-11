Biden: “No hay espacio para la intimidación de los votantes, no importa el partido”

Los comentarios de Joe Biden llegan en momentos de alarma sobre la amenaza de violencia para las figuras políticas y sus familias, teniendo como ejemplo el reciente ataque al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Estados Unidos está a pocos días de celebrar las elecciones de medio término, en las que el presidente Joe Biden se juega su capacidad de gobierno, pues corre el riesgo de perder las mayorías que tiene actualmente en el Congreso. Haciendo sus últimos esfuerzos para recaudar votos, el mandatario ofrece un discurso, durante un evento del Comité Nacional Demócrata, sobre la protección de la democracia y la amenaza que representan quienes “niegan las elecciones”, en aras de atacar las ideologías extremas de los políticos de extrema derecha y sus simpatizantes, como lo ha hecho en otras ocasiones.

Al inicio de su discurso, el mandatario se refirió al asalto a la casa de Nancy Pelosi, donde resultó herido su marido, y al asalto al Capitolio, como antecedentes de la violencia política que ha vivido el país en los últimos dos años. “La violencia es consecuencia de mentiras, que se repiten una y otra vez, y debemos confrontarlas con la verdad. El futuro de nuestra nación depende de ello. Estamos ante un punto de inflexión y, al unísono, debemos decir que no hay espacio para la intimidación a los votantes, ya sean demócratas o republicanos”.

“Esto no es sobre mí”, recalcó el líder estadounidense, quien responsabilizó directamente a Donald Trump por las amenazas a la democracia. “Hay mucho en juego en estas elecciones intermedias, desde nuestra economía y la seguridad de nuestras calles, hasta nuestras libertades personales, el futuro de la atención médica, el Seguro Social, Medicare, todo es importante. Lo que está en juego es la democracia misma”, agregó.

Su tono fue el del llamado a la unidad, pues le pidió a los estadounidenses que se vean los unos a los otros como un “nosotros, el pueblo, y no como enemigos atrincherados”. Ahora bien, esto no es raro: a lo largo del año, Biden se ha caracterizado por contraponer la democracia vs el extremismo, pues esa ha sido la postura oficial de la Casa Blanca, y estas elecciones no son la excepción.

“Ojalá pudiera decir que el asalto a la democracia terminó ese día, pero no puedo”, dijo Biden sobre el 6 de enero del 2021, antes de enumerar a los candidatos republicanos que dudan de los resultados de las elecciones de 2020. “No puedes amar a tu país solo cuando ganas”, agregó. En complemento, afirmó que el conteo de votos de estos nuevos comicios llevará tiempo, pues, según argumentó, hay mucha desinformación sobre cómo funciona realmente el proceso, lo cual ha alimentado teorías de conspiración.

“Una vez más, estamos viendo una participación récord en todo el país, y eso es bueno. Quiero que los estadounidenses voten. Queremos que se escuche la voz de todos los estadounidenses”, comentó Biden. “Sabemos que cada vez se emiten más votos en la votación anticipada o por correo y sabemos que muchos estados no comienzan a contar esas boletas hasta después del cierre de las urnas el 8 de noviembre”.

Sus comentarios llegan en momentos de alarma por la amenaza de violencia en contra de las figuras políticas y sus familias, teniendo como ejemplo el reciente ataque al esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. David DePape, el atacante de Paul Pelosi, le dijo a la Policía que tenía la intención de tomar como rehén a la funcionaria y tal vez romperle las rótulas. La vio como “la ‘líder de la manada’ de mentiras contadas por el Partido Demócrata”, según la denuncia penal federal.

Ya se conocía, de acuerdo con extractos publicados por el mismo Comité Nacional Demócrata, que Biden se referiría a que, “mientras estoy aquí, hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, para el Congreso, para fiscal general, para secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones en las que están. Ese es el camino hacia el caos en Estados Unidos. No tiene precedentes, es ilegal y es antiestadounidense”.

