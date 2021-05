Joe Biden publica su declaración de impuestos antes del primer debate con Donald Trump

El ingreso total de Biden en 2019 fue de US$ 944,737. Pagaron US$ 346,204 en impuestos con un reembolso de US$ 46,858. La publicación se dio luego de que el New York Times reveló que el mandatario de los estadounidenses, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó este martes su declaración de impuestos del año pasado antes de su primer debate televisado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, envuelto en un nuevo escándalo por sus escasas contribuciones al fisco.

En una llamada con la prensa, la directora de comunicación de la campaña, Kate Bedingfield, desveló la publicación por parte de Biden y de su esposa, Jill, de su declaración de impuestos relativa al año 2019, de manera que hasta ahora han divulgado las declaraciones de 22 años. El ingreso total de Biden en 2019 fue de US$ 944,737. Pagaron US$ 346,204 en impuestos con un reembolso de US$ 46,858.

La aspirante a la Vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, y su marido, Douglas Emhoff, publicaron también su declaración de impuestos de 2019, con lo que los ciudadanos estadounidenses ya pueden acceder a las declaraciones de sus últimos 15 años para saber cuánto pagaron al fisco.

“Hoy, los Bidens están publicando sus declaraciones de impuestos de 2019, poniendo 22 años de registros a disposición del público estadounidense. La senadora Harris y el Sr. Emhoff también están liberando los suyos (...) Este es un nivel histórico de transparencia y le dará al pueblo estadounidense fe una vez más de que sus líderes cuidarán de ellos y no de sus propios resultados”, dijo Kate Bedingfield.

Evasión de impuestos de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo pagó 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año en que ganó las elecciones presidenciales, según una investigación del diario The New York Times publicada el domingo sobre más de 20 años de declaraciones de impuestos del mandatario.

“Mientras el presidente lleva a cabo una campaña de reelección que, según las encuestas, corre el riesgo de perder, sus finanzas están bajo presión, acosado por pérdidas y cientos de millones de dólares en deuda vencida que él personalmente ha garantizado”, se lee en la publicación del diario que además informó que Trump no pagó ningún impuesto sobre la renta en 10 de los anteriores 15 años, “en gran parte porque informó haber perdido mucho más dinero del que ganaba”.

Primer debate presidencial

Donald Trump y Joe Biden asistirán este martes al primero de los tres debates presidenciales. La pandemia, la economía y la vacante que hay en la Corte Suprema son tres de los seis temas de los que se hablará el martes; también estará la “raza y la violencia en las ciudades de Estados Unidos”.

Pese a que la mayoría de estadounidenses ya han decidido por quién votarán en noviembre y muchos ya han enviado por correo sus papeletas, el debate puede ser significativo en los estados en los que las cosas están muy ajustadas, como Ohio, donde se celebra el encuentro que durará 90 minutos.

En 2016, Trump ganó ese estado del cinturón industrial de EE.UU. por 8 puntos, pero en las últimas semanas Biden ha ido recortando distancias y ahora le saca una ventaja de apenas un punto porcentual, dentro del margen de error, según la media de encuestas de la web FiveThirtyEight.