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03 de septiembre de 2026 - 09:32 p. m.

Jonathan Meléndez: un asesinato más en la ola violenta en México que suma 3.000 masacres

El homicidio del tecladista de Camilo Séptimo ocurrió en medio de un panorama crítico para el país. Las matanzas se han vuelto algo habitual y la violencia vinculada al narcotráfico les ha cobrado la vida a artistas extranjeros e influenciadores.

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Redacción Mundo

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