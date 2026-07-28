Joven salvavidas rescató a un niño arrastrado por fuertes olas y Trump lo quiere condecorar

Imagen de referencia de las costas de Santa Cruz, California. Foto: AFP - KATHERINE LEE

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Un salvavidas adolescente se enfrentó a unas grandes olas en las costas de California para salvar a un niño y ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo quiere invitar a la Casa Blanca. El hecho ocurrió el fin de semana, en Seabright Beach, en Santa Cruz, donde un fuerte oleaje llegó de repente.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario expresó: “Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una alta condecoración civil. ¡Es muy valiente, se lo merece!”.

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En el video se ve al rescatista, identificado en la BBC como Ryder Williams, de 16 años, tratando de sacar al niño de 10 que había sido arrastrado unos 15 metros mar adentro cuando él lo alcanzó. En poco más de dos minutos, otras personas intentaron ayudar, pero fueron arrastradas por el oleaje. El niño logró salir hasta que un segundo salvavidas intervino.

Scott Vander Dussen, que fue testigo de lo sucedido, declaró ante el medio británico que mientras caminaba por la playa observó cómo las olas, que estaban a un ritmo normal, fueron aumentando en intensidad. Él dijo en una publicación en redes sociales que los paramédicos evaluaron al niño antes de entregarlo a sus padres.

De acuerdo con la información que Parques Estatales de California en Santa Cruz le dieron a KSBW, citado por CNN, se realizaron 34 rescates en las playas del condado durante el fin de semana. De hecho, se espera un fuerte oleaje en los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los huracanes Fausto y Genevieve en el océano Pacífico han provocado condiciones de oleaje peligrosas en la costa de California, y el martes se informó que persistía el riesgo de olas repentinas, fuertes corrientes de resaca y olas de hasta 3 metros a lo largo de algunas playas orientadas al sur y suroeste, se lee en The Associated Press. De momento, hay alerta por peligro en las playas hasta el 1 de agosto.

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