Juez bloquea el traslado de tres migrantes venezolanos a la base de Guantánamo

Fotografía de la red social X de la cuenta de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, de uno de los inmigrantes arrestados a su llegada en avión militar a la base militar de Guantánamo en Cuba. Foto: EFE - Cuenta: Sec_Noem

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó en las últimas horas el traslado de tres inmigrantes venezolanos, detenidos en un centro del servicio de control de inmigración y aduanas (ICE) en Nuevo México, a la base militar de Guantánamo, en Cuba, donde ya se encuentran varios grupos de inmigrantes en situación irregular.

Según reportaron el lunes varios medios locales, el juez admitió así la petición de emergencia que presentó el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en nombre de los tres venezolanos detenidos en el centro del ICE, situado en el Condado de Otero (Nuevo México), alegando que en estos casos había pendiente un recurso contra su detención prolongada mientras solicitaban asilo en Estados Unidos.

Algunos de los compañeros de detención en ese mismo centro ya han sido trasladados a Guantánamo, y han sido reconocidos por las imágenes de video de esos primeros traslados, según dijo uno de los tres venezolanos al CCR, quien se niega a ser trasladado a un lugar "donde los derechos humanos se violan constantemente".

Se calcula que medio centenar de inmigrantes han llegado ya a la base de Guantánamo, famosa por albergar a musulmanes sospechosos de vínculos con Al Qaeda, en muchos casos sin haber sido formalmente acusados ni juzgados.

El 29 de enero, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Seguridad Interior y al Departamento de Defensa que acondicionaran la base de Guantánamo para "proporcionar espacio de detención adicional para inmigrantes criminales de alta prioridad presentes ilegalmente en Estados Unidos".

El diario The New York Times puntualiza que la orden del juez solo bloquea el traslado de los tres venezolanos, y no los traslados en general de inmigrantes a Guantánamo, por lo que el alcance de su orden es muy limitado.

