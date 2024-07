Juez de Nueva York aplaza sentencia contra Trump hasta el 18 de septiembre

El expresidente Donald Trump fue declarado culpable de 34 delitos por ocultar el pago de 130.000 dólares a una exactriz porno para que no le perjudicara en las elecciones de 2016. Foto: AFP - KENA BETANCUR

El juez Juan Merchan, que presidió el juicio a Donald Trump por el caso de pagos ocultos a una exactriz porno, ha pospuesto la sentencia hasta el 18 de septiembre a raíz de la decisión de la Corte Suprema que le otorga amplia inmunidad, según un documento judicial.

“La sentencia de Trump, que iba a ser anunciada el 11 de julio, ha sido pospuesta para el 18 de septiembre de 2024, si aún es necesaria”, advierte el juez en una carta dirigida a la defensa del probable candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales de noviembre y a la fiscalía.

Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la defensa de Trump presentó poco después al juez Merchan un escrito para pedir la anulación del veredicto del jurado popular que a fines de mayo declaró culpable a Trump de 34 delitos por ocultar el pago de 130.000 dólares a una exactriz porno para que no le perjudicara en las elecciones de 2016.

Según la defensa de Trump, la fiscalía usó pruebas contra Trump que son consideras como parte de sus “actos oficiales”, algo que ya no tiene validez, según el fallo de la Corte Suprema del lunes.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que un presidente “no está por encima de la ley”, pero tiene “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo.

“Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”, dijo Roberts.

El caso que cursa contra Trump en Nueva York, y por el que fue declarado culpable, no es un acto oficial. “En cuanto a los actos no oficiales de un presidente, no hay inmunidad”, añadió Roberts. Sin embargo, el texto publicado por el máximo tribunal el lunes contiene un apartado en el que especifica que los actos oficiales del presidente, como los que citó la fiscalía de Nueva York en su acusación contra Trump, tampoco podrán ser usados en su contra.

Esto último muestra una expansión abismal de la inmunidad presidencial que preocupa a expertos en derecho. Por todo esto, el desenlace del caso y la condena al expresidente está siendo examinada con cuidado por el juez Merchan.

