Juez declara nulo juicio de Lindsay Clancy, pero veredicto queda en suspenso por apelación

Captura de video tomada de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts que muestra a Lindsay Clancy. Foto: EFE - Corte Superior de Plymouth, Massachusetts

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Un juez declaró nulo el viernes el juicio en el mediático caso de una mujer estadounidense que mató a sus tres hijos, pero dejó su decisión en suspenso para permitir que la medida sea apelada.

El juez William Sullivan dijo que congelaba su fallo de juicio nulo en el proceso contra Lindsay Clancy durante una hora para permitir que sea presentado un recurso ante un tribunal superior.

El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental.

Para alcanzar un veredicto, los 12 miembros del jurado deben estar de acuerdo. Según medios estadounidenses, Sullivan había dado a los jurados una instrucción de último recurso para que siguieran deliberando en un intento de superar el bloqueo y evitar un juicio nulo.

Clancy se declaró no culpable por motivos de demencia y afirmó haber escuchado una voz que le ordenaba matar a sus hijos. Sus abogados sostienen que esto fue consecuencia de una psicosis posparto.

Tras los asesinatos en su casa en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023, se arrojó desde una ventana del segundo piso en un aparente intento de suicidio que la dejó paralizada de la cintura para abajo.

La exenfermera se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarada culpable de asesinato en primer grado.

El jurado también puede declarar a Clancy culpable de asesinato en segundo grado, homicidio o no culpable por falta de responsabilidad penal, un veredicto que implicaría su internamiento en un centro psiquiátrico.

Durante el juicio de Clancy, decenas de mujeres vestidas de rosa acudieron al tribunal de Massachusetts para mostrarle su apoyo.

La psicosis posparto es una urgencia médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señaló Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.

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