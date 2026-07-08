Juez le da un golpe a Trump y obliga a reanudar trámites de green card y permisos de trabajo

Imagen de referencia de una green card de Estados Unidos. Foto: Getty Images

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Un juez federal de Ohio le ordenó al gobierno de Donald Trump que reanude unos trámites migratorios, dando así un golpe contra la postura del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en su intento de congelar y retrasar procesos relacionados con residencias permanentes y permisos de trabajo.

La decisión del togado Algenon L. Marbley responde a un caso presentado por 25 extranjeros que alegaron que sus solicitudes de autorización de trabajo, tarjetas de residencia y otros beneficios migratorios se estancaron debido a las políticas de la administración republicana, tanto del lado de USCIS como del Departamento de Seguridad Nacional, relacionadas con los países sujetos a las restricciones de viaje impuestas por Trump.

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Ahora bien, el fallo no obliga a aprobar ninguna solicitud, sino a que se procesen y se tome una decisión de acuerdo con la norma migratoria vigente. El objetivo con ello es que no queden archivadas por tiempo indefinido. Además, el juez dejó claro que los casos no son de personas viviendo en el extranjero, sino que ellas ya están dentro del país: “Muchas de ellas llevan años en Estados Unidos y ya han recibido autorización previa para trabajar aquí”.

Otro punto sobre el que se pronunció Marbley fue el de la necesidad de distinguir entre las restricciones de entrada a Estados Unidos y la tramitación de las solicitudes de personas que ya residen en el país. En sus palabras, citadas en el medio Newsweek: “Resulta difícil comprender cómo cualquier supuesto interés del Gobierno en la seguridad pública o la seguridad nacional (...) podría tener alguna repercusión en los ciudadanos extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos y que cumplen con los requisitos del Gobierno para solicitar beneficios migratorios”.

A su parecer, “la seguridad nacional no puede ser ‘un talismán utilizado para ahuyentar reclamaciones inconvenientes”, escribió con referencia a precedentes legales. También hizo referencia a la “abierta hostilidad hacia los inmigrantes, tanto antes como después de las elecciones presidenciales de 2024″. Añadió que: “Su ira parece estar centrada en los inmigrantes procedentes de países del Caribe, Sudamérica, África y Asia”.

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El fallo de Ohio no es la primera decisión judicial que cuestiona la suspensión de los trámites por parte del USCIS. De hecho, el juez principal del distrito estadounidense John J. McConnell Jr., en Rhode Island, anuló cuatro políticas de la agencia, incluidas medidas que congelaban las decisiones sobre solicitudes de tarjeta verde, permiso de trabajo, ciudadanía y asilo para solicitantes de países cubiertos por las restricciones de viaje de la administración.

Los que pueden resultar afectados por la decisión del juez Marbley son los inmigrantes cuyas solicitudes de tarjeta de residencia permanente han permanecido pendientes durante largos períodos, así como los solicitantes de documentos de autorización de empleo, naturalización y otros beneficios administrados por el USCIS.

¿Ahora qué?

El USCIS y el DHS ahora deben demostrar ante el tribunal que están cumpliendo con la orden judicial, y los solicitantes estarán atentos a las señales de que los casos estancados durante mucho tiempo comiencen a avanzar nuevamente.

El juez le ordenó al Gobierno que presente un informe escrito en un plazo de 30 días explicando cómo las agencias han cumplido con la orden judicial. Asimismo, se espera que los abogados y defensores de inmigración supervisen si el USCIS emite directrices adicionales para los funcionarios que tramitan las solicitudes afectadas. Se espera que la administración Trump apele los fallos.

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