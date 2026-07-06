Juicio por el asesinato de Charlie Kirk: el cara a cara entre su viuda y el acusado

La exesposa del comentarista conservador Charlie Kirk, Erika. Foto: EFE - Turning Point USA

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La viuda del asesinado activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, encaró el lunes al presunto asesino, en una audiencia judicial que se llevó a cabo en el oeste de Estados Unidos.

Erika Kirk, de 37 años, asistió a una audiencia preliminar que determinará si hay suficientes pruebas para que Tyler Robinson, de 23 años, enfrente un juicio por el tiroteo de septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.

El asesinato de Kirk, una figura destacada de la derecha cuya organización Turning Point USA fue clave para movilizar a jóvenes a votar por el presidente Donald Trump, sacudió la política estadounidense.

Erika Kirk, que estuvo acompañada en el tribunal de Utah por Donald Trump Jr., y otras figuras de alto perfil de la derecha, dijo que su esposo había sido “muy querido”.

“Cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las vidas de sus hijos”, escribió en redes sociales horas antes de la audiencia.

En el primer día de una audiencia programada para durar toda la semana, Robinson compareció ante el tribunal esposado, vistiendo un traje gris y corbata oscura.

Aún no ha señalado si piensa declararse culpable o no. Los investigadores dicen que Robinson —educado como mormón en un hogar republicano— asesinó a Charlie Kirk porque no podía tolerar el “odio” que él predicaba.

Charlie Kirk se presentaba como un firme defensor de la familia tradicional y fue muy crítico con la comunidad LGBT y las personas transgénero.

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