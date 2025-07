Julio César Chávez Jr., arrestado por ICE en EE. UU. y será deportado a México

Jake Paul (D) de los Estados Unidos en acción contra Julio César Chávez Jr. (I) de México Foto: EFE - Jill Connelly

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue detenido por agentes migratorios de Estados Unidos para ser deportado a su país, donde tiene una orden de arresto por presuntos vínculos con el crimen organizado, informó este jueves el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “que están tramitando su expulsión expedita de los Estados Unidos”, dijo el DHS en un comunicado.

El mexicano, campeón mundial de peso medio entre 2011 y 2012, perdió el sábado de forma clara frente al estadounidense Jake Paul, un ‘youtuber’ reconvertido en boxeador, en la pelea estelar de la noche en Anaheim, al sur de Los Ángeles.

Este jueves, el DHS señaló que Chávez Jr. “tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.

“A Chávez también se le considera como un asociado al cártel de Sinaloa, una organización designada como organización terrorista extranjera”, agregó.

“Bajo la presidencia de (Donald) Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los deportistas de fama mundial”, dijo en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS. “Nuestro mensaje a cualquier afiliado a un cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y afrontarán las consecuencias”.

De acuerdo con el DHS, Chávez Jr. hizo una solicitud de residencia permanente en Estados Unidos en abril de 2024 “basada en su matrimonio con una ciudadana estadounidense que está conectada con el cártel de Sinaloa”.

El organismo dijo que esa conexión se basa en una relación anterior de la mujer con un hijo ya fallecido del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.

El pasado 27 de junio, dijo el DHS, “tras múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó que (Chávez Jr.) se encontraba en el país de forma ilegal y que debía ser expulsado”.

