Kamala Harris suma apoyos dentro de algunos republicanos, críticos de Donald Trump

Kamala Harris, junto a su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, ofrecerá la primera gran entrevista de su campaña a CNN, la cual será emitida el jueves, a las 9:00 p. m., en medio de su viaje por Georgia. Foto: EFE - WILL OLIVER

La candidata demócrata, Kamala Harris, no solo ha logrado donaciones récord en el mes que lleva de campaña, sino que también ha reunido el apoyo de algunos republicanos, críticos de su rival, Donald Trump. A casi dos meses de las elecciones presidenciales, se conoció una carta firmada por una docena de abogados republicanos de la Casa Blanca, que sirvieron en las administraciones de los entonces presidentes Ronald Reagan y los Bush, en la que expresaron su respaldo a la actual vicepresidenta. Además, durante la Convención Demócrata, llevada a cabo la semana pasada en Chicago, algunos republicanos subieron al escenario.

Los abogados de los gobiernos republicanos pasados, que un principio compartieron su carta con Fox News Digital, escribieron: “Apoyamos a Kamala Harris y su elección como presidenta porque creemos que el regreso del expresidente Trump al cargo amenazaría la democracia estadounidense y socavaría el Estado de derecho en nuestro país”. Los firmantes instaron “a todos los republicanos patriotas, exrepublicanos, ciudadanos conservadores y de centroderecha, así como a votantes independientes, a colocar el amor a la patria por encima del partido y la ideología, y unirse a nosotros para apoyarla”. Por ello, citaron los intentos del magnate de revertir los resultados de las elecciones de 2020 y mencionaron que “es culpable de graves faltas a nuestra Constitución”.

Casi que en paralelo, otros republicanos aprovecharon el escenario que dio la Convención Demócrata para exponer los reparos frente al candidato nominado por la agrupación. De hecho, Ana Navarro comparó a Trump con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con los hermanos Fidel y Raúl Castro, de Cuba, y con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Pero no fue solo ella la que habló allí: Stephanie Grisham, antigua secretaria de prensa de la Casa Blanca, comentó que, en su momento, ella no era una simple partidaria de Trump, sino también una “verdadera creyente. Yo era de sus asesores más cercanos. La familia Trump se convirtió en mi familia. Pasé Semana Santa, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo en Mar-a-Lago” (...). “No tiene empatía, ni moral, ni fidelidad a la verdad. Solía decirme: ‘No importa lo que digas, Stephanie, dilo lo suficiente y la gente te creerá’. Pero sí importa: lo que dices importa, y lo que no también”.

Kamala Harris se está preparando para ofrecer su primera gran entrevista como candidata presidencial, en compañía de su fórmula, Tim Walz, prevista para ser emitida el jueves, a las 9:00 p. m., a través de CNN, en medio de su paso por Georgia, uno de los estados bisagra, donde las elecciones del 5 de noviembre prometen ser reñidas. Aunque durante la Convención prometió una reducción de impuestos para la clase media en el país y una política exterior enérgica para hacer frente a Rusia y Corea del Norte, así como antes habló sobre temas de vivienda y empresas, todavía no hay una página dedicada a políticas en el sitio web oficial de la campaña y ha rechazado solicitudes de entrevistas, optando, en cambio, por apariciones menos riesgosas y conversaciones breves con periodistas.

