¿Karina, el talón de Aquiles? Escándalo de corrupción pone en jaque a Javier Milei

Justo dos meses antes de uno de los puntos más claves del gobierno de Javier Milei en Argentina, las elecciones de medio término del próximo octubre, el libertario podría estar enfrentando una de las crisis más complicadas de su mandato frente a un escándalo de corrupción del más alto nivel que llega a salpicar a quien es, tal vez, la persona de mayor confianza en su vida: Karina Milei, su hermana.

Ella, según revelan audios filtrados en la voz del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, exabogado personal...