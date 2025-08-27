No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Karina, el talón de Aquiles? Escándalo de corrupción pone en jaque a Javier Milei

El papel de la hermana, considerada la mano derecha del presidente, queda en entredicho en medio de denuncias de corrupción y nepotismo. El caso no solo golpea la credibilidad del Gobierno, sino que expone las fragilidades de un proyecto político que se presentaba como la ruptura con la “casta”.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
27 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.

Justo dos meses antes de uno de los puntos más claves del gobierno de Javier Milei en Argentina, las elecciones de medio término del próximo octubre, el libertario podría estar enfrentando una de las crisis más complicadas de su mandato frente a un escándalo de corrupción del más alto nivel que llega a salpicar a quien es, tal vez, la persona de mayor confianza en su vida: Karina Milei, su hermana.

Ella, según revelan audios filtrados en la voz del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, exabogado personal...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Javier Milei

argentina

Corrupción argentina

América

Karina Milei

 

