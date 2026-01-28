Kristi Noem, la funcionaria que mantiene el apoyo de Trump pese a los abusos de ICE

Washington (United States of America), 08/07/2025.- US Secretary of Homeland Security (DHS) Kristi Noem participates in a cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 08 July 2025. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

Tras la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero que protestaba contra las redadas antimigratorias del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó al fallecido como un “terrorista doméstico”.

Es el mismo término que utilizó para referirse a Renée Good, una ciudadana estadounidense que murió en circunstancias similares durante otro operativo de la agencia.

Noem es una de las cabezas que la opinión pública ha pedido tras la agresiva estrategia de ICE en Minnesota. Sin embargo, Trump la ha mantenido y, en su lugar, ha sacrificado al jefe de la agencia: Greg Bovino. Este, que también dirigió las estrategias en Los Ángeles y Chicago, es el principal artífice de los ataques masivos de ICE.

Ahora, sin Bovino, Trump ha rechazado que se interprete esto como un repliegue en Minnesota. Por el contrario, al enviar a su zar antimigración, Tom Homan, según The New York Times (NYT), se trata de “una forma de dar mayor protagonismo a un funcionario con amplia experiencia en la práctica habitual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la cual consiste en priorizar las detenciones selectivas, en lugar del tipo de redadas generalizadas que el gobierno de Trump ha llevado a cabo en ciudades de todo Estados Unidos”.

Trump está cambiando su estrategia, reculando con ICE, pero el objetivo principal sigue siendo el mismo, y ahí es donde actúa Noem. La secretaria se reunió este martes durante dos horas con Trump y, según medios estadounidenses, en ningún momento su nombre estuvo en duda para dejar el puesto. Es más, según el NYT, “ha sido la figura principal de la política de mano dura del gobierno en materia migratoria y ha sido una de las que más ha difundido acusaciones falsas contra Pretti”.

Cabe recordar que Pretti era enfermero y recibió 10 disparos de agentes de ICE únicamente por estar grabándolos con un teléfono.

Ahora, el ala demócrata del Senado está pidiendo la destitución de Noem, una iniciativa que probablemente no prospere, pero que ha servido para dejar expuesta, una vez más, a una de las fichas más duras de Donald Trump en su cruzada antimigratoria.

La secretaria, que fue gobernadora de Dakota del Sur, encaja por completo en la visión de Trump e incluso se ha mostrado a favor de terminar el muro en la frontera con México, una de las banderas del mandatario en su primera administración. También fue miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano.

El caso Pretti no solo reabrió el debate sobre los métodos de ICE, sino también sobre el papel que figuras como Noem están jugando en la normalización de un discurso que convierte la protesta civil en una amenaza interna.

