Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La agresión sexual contra la presidenta evidencia el machismo endémico de México

Claudia Sheinbaum fue acosada en la calle esta semana, en una agresión que desencadenó una conversación nacional sobre lo que ha cambiado, y lo que no, desde que México eligió a su primera presidenta.

Emiliano Rodríguez Mega, Annie Correal y Jack Nicas | The New York Times
07 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México.
Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Cuando Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera mujer presidenta de México, muchos votantes esperaban que ese momento histórico representara el principio del fin de la cultura machista y dominada por los hombres que durante tanto tiempo ha impregnado la sociedad mexicana.

Trece meses después, Sheinbaum fue tocada inapropiadamente en la calle por un ciudadano, un duro recordatorio de que —a pesar de sus esfuerzos— México aún tiene mucho camino por recorrer en sus intentos de garantizar la igualdad y la seguridad de las mujeres.

Vínculos relacionados

México rechazó que Perú declarara persona “non grata” a Claudia Sheinbaum
Sheinbaum presenta denuncia contra su acosador y recibe solidaridad internacional
Lo que se sabe del acoso que sufrió Sheinbaum en una calle de la Ciudad de México

Cuánto queda...

Por Emiliano Rodríguez Mega, Annie Correal y Jack Nicas | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Claudia Sheinbaum

México

Acoso sexual

PremiumEE

 

luamo(itkq6)Hace 32 minutos
Cada uno actua de acuerdo a sus principios, a su educación y por el respeto a la mujer...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.