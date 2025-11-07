La agresión sexual contra la presidenta evidencia el machismo endémico de México

Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Cuando Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera mujer presidenta de México, muchos votantes esperaban que ese momento histórico representara el principio del fin de la cultura machista y dominada por los hombres que durante tanto tiempo ha impregnado la sociedad mexicana.

Trece meses después, Sheinbaum fue tocada inapropiadamente en la calle por un ciudadano, un duro recordatorio de que —a pesar de sus esfuerzos— México aún tiene mucho camino por recorrer en sus intentos de garantizar la igualdad y la seguridad de las mujeres.

Cuánto queda...