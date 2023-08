Tensión en Cancillería: la agridulce aspiración al consulado en Miami

En la Cancillería se respira un alivio agridulce tras el anuncio de que Silvia Carrizosa, directora de talento humano del ministerio de Relaciones Exteriores, será cónsul en Miami. En funcionarios de distintos niveles de esa cartera, el nombre de Carrizosa causa miedo, la describen como una persona autoritaria, que “no comulga ideológicamente con el gobierno”, que “quiere obstaculizar la carrera diplomática para favorecer roscas” y prefieren que la manden fuera del país. Aun así, consideran injusto que se “premie” con el consulado en Miami a una persona que acusan de promover irregularidades en los nombramientos diplomáticos.

Carrizosa tiene uno de los puestos más poderosos del ministerio. La funcionaria niega esas versiones y el secretario general de Cancillería, su jefe, la respalda. Su designación revela, cuando menos, relaciones tensas en el interior del ministerio.

Estos son los reclamos

La última palabra en nombramientos y movimientos internos de la Cancillería la tienen el presidente Petro y el ministro Álvaro Leyva, pero todas esas decisiones pasan por el escritorio de Silvia Carrizosa. Ella certifica las hojas de vida de los aspirantes y envía a los diplomáticos de carrera convocatorias con los destinos disponibles.

Los funcionarios de carrera se rotan entre puestos en la planta interna de la Cancillería durante tres años y puestos en el exterior cada cuatro. Sin embargo, esos periodos no son camisa de fuerza. Cuando se requiere un funcionario de carrera en el exterior y hay funcionarios en la planta interna próximos a terminar su periodo, es posible hacer una alternancia anticipada. Tal como establece el artículo 40 del decreto 274 del 2000 (que reglamenta la carrera diplomática), es la dirección de talento humano a quien le corresponde esa consideración y ofrecer a los funcionarios los posibles destinos. Cuando se le consultó, Silvia Carrizosa le dijo a El Espectador que las alternancias anticipadas, aunque están contempladas en la reglamentación, son “la excepción a la norma” y que no podía usar constantemente esa figura.

En sentido estricto, los cargos en consulados y embajadas que van desde tercer secretario hasta ministro plenipotenciario, es decir, exceptuando los de embajador y cónsul, son puestos reservados para el personal de carrera diplomática. Solo cuando no haya funcionarios de carrera disponibles es que proceden los nombramientos “a dedo” para esos puestos (formalmente llamados provisionales), de acuerdo con el artículo 60 del decreto 274. En los decretos de nombramiento de los funcionarios provisionales designados entre el 7 de agosto de 2022 y el 28 de julio de 2023, se ha hecho la salvedad de que no existen funcionarios de la planta global de la Carrera Diplomática disponibles para el cargo. Sin embargo, una serie de pronunciamientos de Unidiplo, el sindicato de los funcionarios de la carrera diplomática, y de Semrex, sindicato de empleados del ministerio de relaciones exteriores, contradicen esa tesis.

El 9 de febrero de 2023, un fallo del juez Oscar Armando Dimaté Cárdenas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el decreto que nombraba “a dedo” a Gerson Daniel Paris, secretario tercero del consulado de Colombia en Ámsterdam, cuando había disponible personal de la carrera diplomática con el perfil y requisitos para el cargo. “El Tribunal ratificó lo que nuestra Unión ha sostenido consistentemente: que es ilegal nombrar funcionarios que no pertenecen a la carrera cuando hay personal de carrera con derecho preferente a ocupar esos cargos, y que no ha sido nombrado en el exterior en debido tiempo”, trinó al respecto Unidiplo.

Seguimos luchando contra los nombramientos ilegales en el servicio exterior. Hoy conocimos este fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca, declarando nulo el nombramiento de Daniel París en el consulado en Ámsterdam, hecho el 19 de julio de 2022.

🧵👇🏽#PrimeroElMerito pic.twitter.com/hNfTSaaNGL — UNIDIPLO (@unidiplo) February 20, 2023

El presidente Gustavo Petro, siendo candidato, hizo una propuesta coherente con ese fallo: profesionalizar el equipo diplomático, aumentar los nombramientos de funcionarios de carrera hasta que fueran el 50 % de la totalidad, que hubiera paridad de género en los nombramientos y que quienes estén en consulados y embajadas no sean “los amigos y las amigas de la clase política colombiana”. Estas promesas son exigencias que, desde tiempo atrás, han hecho buena parte de los funcionarios de carrera diplomática. En alianza con Diplomacia Abierta, portal dedicado a cubrir la Cancillería, se le puso lupa a la totalidad de nombramientos realizados en el exterior durante el gobierno Petro y se encontró que todas esas promesas se incumplieron.

De los 49 embajadores que se han nombrado desde la llegada de Petro al poder, 12 son de la carrera diplomática y 12 son mujeres. A la fecha, quedan siete embajadas vacantes. Aun si todas fueran asignadas a mujeres de la carrera diplomática, sería imposible cumplir las promesas de paridad. La misma desigualdad existe en los nombramientos en puestos subordinados que corresponden a la carrera diplomática. De 103 nombramientos hechos entre primeros, segundos y terceros secretarios, consejeros, ministros consejeros y plenipotenciarios, 47 son de carrera y 56 provisionales. Mientras que todos los puestos de tercer secretario (puesto de más bajo rango) y los de ministro plenipotenciario (más alto rango) se les han dado a personas de carrera diplomática, los puestos de primer y segundo secretario se han otorgado mayoritariamente en provisionalidad.

Aun si todas las embajadas vacantes fueran asignadas a mujeres de la carrera diplomática, sería imposible cumplir las promesas de paridad.

Frente a la profesionalidad e idoneidad de los nombramientos en el exterior, los reclamos ya han hecho noticia. En menos de un año de gobierno de Gustavo Petro, Unidiplo afirma haber demandado 55 nombramientos. Karen Natalia Carvajal Gómez fue nombrada el 2 de noviembre de 2022 segunda secretaria con funciones de cónsul en Barcelona. No tiene título profesional ni experiencia diplomática y su nombramiento fue demandado en febrero de este año, según reportó el medio Vorágine. Algo similar pasa con el embajador en México Álvaro Moisés Ninco Daza. Según reportó el medio Cuestión Pública, el funcionario de 28 años tampoco tiene título universitario, fue community manager en la campaña presidencial, uno de sus méritos acreditados era un premio en un modelo de la ONU y parte de su experiencia laboral certificada provenía de Grupo Efi SAS, una empresa de un amigo de él. El nombramiento también está demandado.

Sobre el criterio para seleccionar estos personajes, Silvia Carrizosa dice que no puede ofrecer respuesta, pues la decisión es del canciller y del presidente de la república. Sin embargo, una carta abierta de Unidiplo enviada al presidente Petro este 1 de agosto, acusa que la dirección de talento humano ha “abiertamente “reservado” cargos para personas ajenas a la carrera, creando en la práctica un régimen paralelo, en el cual estas personas podían escoger a la carta el lugar donde querían trabajar, mientras que a los funcionarios de carrera, que tienen el derecho preferente de ocupar dichos cargos, se les limitaba al máximo posible dicha escogencia, presentándoles como opciones únicamente aquellas que habían sido desechadas por las personas designadas a dedo”.

Al ser consultada por El Espectador tras la publicación de la carta, Carrizosa dijo que lo que dice ahí es “totalmente falso” y que cuando se va a nombrar a alguien en provisionalidad es el coordinador de la carrera diplomática quien certifica que nadie de la carrera esté debajo del escalafón. Bajo este argumento, la funcionaria justifica el reciente nombramiento como primer secretario en Bruselas de Juan Sebastián Jiménez Bolaños, quien antes se desempeñaba como asesor de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Petro. Desde Unidiplo aseguran que ese puesto nunca fue ofrecido en convocatoria a los funcionarios de carrera, como correspondería. Por su parte, el secretario general le dijo a El Espectador que su instrucción había sido ofrecer primero los puestos disponibles a los funcionarios de carrera.

Remezón en la Cancillería

Carrizosa es quien notifica a los funcionarios que serán removidos de sus cargos. Tres de los cuatro directores del despacho del viceministerio de Relaciones Exteriores fueron retirados de forma súbita y sus reemplazos, actualmente, están encargados. Igualmente, cuatro de los seis directores del viceministerio de Asuntos Multilaterales salieron de repente a inicios de junio y sus reemplazos siguen encargados. Dejar a un funcionario encargado de manera prolongada en lugar de posesionarlo formalmente puede implicar que se les deje de pagar la correspondiente prima de gestión y demás beneficios, por ejemplo.

Algunos de los ahora exfuncionarios eran de carrera diplomática y llevaban años ocupando sus puestos, que son de carácter técnico. Para el internacionalista David Castrillón-Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado y creador del portal Diplomacia Abierta, este tipo de remezones “minan la legitimidad y el buen relacionamiento alcanzado por líderes anteriores”. “En la diplomacia la confianza se construye con tiempo -agrega- y, que se cambie el liderazgo a gran escala y de manera repentina, afecta lo construido en el exterior e, internamente, los equipos de trabajo”. Para Castrillón-Kerrigan, estos movimientos, aun estando dentro de las facultades del Ejecutivo, profundizan la “crisis de personal” que, considera, viene de tiempo atrás.

Los sindicatos han estado negociando al respecto con el Canciller y Silvia Carrizosa desde noviembre de 2022. Exigen mejores condiciones laborales y que se privilegie la carrera diplomática. El 22 de noviembre, Semrex se quejó de que la Cancillería cancelaba a última hora reuniones con los trabajadores o de que el canciller y su comitiva llegaban tarde. Sin embargo, en mayo de este año llegaron a un acuerdo. Carrizosa considera que quedaron en buenos términos, pero de Unidiplo la percepción es la contraria. Perciben en ella una persona que no empatiza con las peticiones de la carrera y no respalda a los diplomáticos, según le dijo María Angélica García, presidenta de Unidiplo, a este medio. En esto no coincide Semrex, el otro sindicato, cuyo jefe, en entrevista con Diplomacia Abierta, respaldó la “buena disposición” de Silvia Carrizosa.

Hoy finalizamos la negociación singular, en el que el diálogo franco y respetuoso entre @unidiplo y @SEMREXComunica con la @CancilleriaCol permitieron concluir satisfactoriamente un acuerdo de 29 puntos consensuados. Sigue 🧵: pic.twitter.com/HwpbP6ltNV — UNIDIPLO (@unidiplo) May 26, 2023

¿Falta de autoridad?

En septiembre de 2022, el recién nombrado canciller Álvaro Leyva llamó para su equipo a personas cercanas. Designó a José Antonio Salazar como secretario general, de quien es amigo desde 1984 cuando, bajo la administración de Belisario Betancur, Leyva era ministro de Minas y Salazar gobernador del Amazonas, según le confirmó Salazar a este diario. También designó a Silvia Carrizosa en el puesto de directora de talento humano, quien ocupó ese cargo antes y era amiga de la universidad de su hijo, Jorge Leyva.

“Salazar prácticamente no ejerce su rol como secretario general”, le dijo a El Espectador un diplomático de carrera. En esto coinciden otras diez personas consultadas en la Cancillería. Se trata de personas de distintas dependencias y con distintos rangos jerárquicos dentro de la cartera. Pidieron no revelar su identidad. Se quejan de fallas en los servicios administrativos del Palacio de San Carlos, sede del ministerio, que corresponden al secretario. Por ejemplo, señalan que en al menos cuatro ocasiones el personal de aseo y cafetería del Palacio no ha ido o ha debido trabajar ad honorem porque sus contratos no fueron renovados a tiempo, de suspensiones del servicio de los ascensores, de reducción de viáticos para viajes, de la repentina suspensión de las firmas digitales y de la imposibilidad de comunicarse fácilmente con Salazar.

Salazar dice que entiende las quejas por los asuntos administrativos, pero que responden no a una falta de gestión, sino a que “se ha buscado reducir gastos”. Pero los funcionarios no lo han leído así. Esto sumado a que la suerte de fijación del canciller Leyva con la paz total también ha sido leída como una desatención a todos los demás frentes, según le confirmaron a La Silla Vacía 8 diplomáticos en marzo. Este “vacío de poder” ha llevado, a consideración de los diplomáticos, a que Silvia Carrizosa sea una de las mandamases de la Cancillería, aunque ella niega que eso sea así.

¿Quién es Silvia Carrizosa?

Silvia Margarita Carrizosa Camacho es santandereana, hija del excongresista del Partido Conservador Jesús Ángel Carrizosa Franco. Estudió derecho en la Universidad Javeriana, pero terminó la carrera en la Universidad de La Sabana. Según figura en su hoja de vida, es especialista en políticas y asuntos internacionales y magíster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Fue noticia en enero cuando envió a los funcionarios de la cancillería un código de vestuario que prohibía los escotes y el uso de mucho maquillaje. Este se consideró contrario al libre desarrollo de la personalidad, bajo el cual se rige el ministerio, y, al final, el canciller tuvo que aclarar que era opcional.

Ya antes el nombre de Carrizosa también había figurado en medios por otra aspiración a la burocracia del Estado. En noviembre de 2006, Silvia se presentó junto con su hermano Javier Andrés al concurso para escoger los notarios del país. Ellos, junto a otros cuatro aspirantes, para acreditar sus conocimientos en temas notariales entregaron un documento titulado “Manual de Registro del Estado Civil de las Personas”, del cual el 36 % era un plagio de una publicación de la Registraduría hecha en 2003. En 2012, se imputó a los implicados por el delito de fraude procesal, obtención de documento público falso y violación a los derechos morales de autor. En 2017, Javier Andrés salió absuelto tras dar una indemnización integral por los derechos morales de autor y por prescripción de la acción penal en el caso de la obtención de documento público falso. En marzo de 2018, se emitió un fallo que absolvió a los demás implicados, incluyendo a Silvia. La fiscalía apeló y, en la segunda instancia, solo Silvia Margarita quedó absuelta y los demás fueron condenados. Cuando se le preguntó, Silvia le dijo a este diario que su hermano y ella, en últimas, desistieron de la aspiración a notarios y que la parte del documento que habían escrito no estaba plagiada.

Silvia Carrizosa posee una carrera de 24 años como contratista del Estado. En 1998, año en que obtuvo el título de abogada y siendo su padre representante a la cámara por Santander, salió de trabajar en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se vinculó como contratista en la gobernación de Santander. La Comisión Nacional de Televisión, la Universidad Nacional, el Instituto de Seguros Sociales, el Ministerio de Ambiente y la Agencia presidencial de cooperación internacional son las entidades públicas por las que pasó después, antes de su llegada al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2015.

En la Cancillería de María Ángela Holguín, Carrizosa comenzó como jefa de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Salió para trabajar en el Fondo Adaptación y, el último año del gobierno Santos, regresó para ser directora de talento humano. Nuevamente salió de Cancillería en 2018 y volvió cuando la llamó Leyva.

Mientras Carrizosa se prepara para ser cónsul, en diversos medios ha circulado el rumor de la posible salida del ministro Álvaro Leyva el próximo 7 de agosto. De darse su nombramiento, Silvia Carrizosa sería cónsul general central en Miami, un puesto con rango de embajador que solo existe, además, en Madrid y Nueva York, las ciudades con más colombianos en el exterior. Trabajaría de la mano con Adriana de Francisco, filósofa y hermana de los actores y presentadores de televisión Margarita Rosa y Martín de Francisco. El secretario general, José Antonio Salazar, también desvirtuó los señalamientos contra Carrizosa y dijo que ella es una “funcionaria excelente”. Sobre su nombramiento, Silvia Carrizosa dijo que “si Dios quiere saldrá”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Encuentre aquí todos los nombramientos del gobierno Petro en planta externa desde su posesión hasta el 28 de julio de 2023. La base de datos a partir de la cual se identifican las cifras se desarrolló con los decretos de nombramiento, que son publicados en su totalidad por el DAPRE: