La alianza secreta: ¿qué revelaron los mensajes entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon?

Fotograma de un vídeo facilitado por la CPAC que muestra a Steve Bannon, uno de los grandes ideólogos del trumpismo y asesor del presidente estadounidese durante su primer mandato (2017-2021) realizando un gesto Nazi durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó mensajes de texto que muestran que Jeffrey Epstein, el magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en 2019, actuó presuntamente como asesor secreto de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump e importante figura del movimiento MAGA, según un artículo de The Guardian.

La conversación ocurrió entre el 17 y el 23 de agosto de 2018. Esta se dio por medio de una cuenta de iMessage. Según The Guardian aunque “el nombre del corresponsal de Epstein estaba censurado”, se sabía que era Bannon porque había “pistas contextuales —incluidas las referencias a sus apariciones en Fox News, su despido de la Casa Blanca en agosto de 2017 y su trabajo en el documental Trump @War—dejan claro que el otro participante es Bannon”.

Asesoría en la televisión para Bannon

En los mensajes se ve asesoramiento sobre apariciones en televisión. En donde se intercambian mensajes como: “¿Qué tal fue?”, preguntó Epstein. Bannon le respondió: “En lugar de 30 minutos, lo emitieron [la entrevista] durante una hora completa”. El delincuente sexual le dijo: “¡así se hace!”, además “te veías tan impecable a su lado que pensé que había puesto el canal de patinaje artístico por accidente”.

Y Bannon respondió: “Mi mirada de ven aquí’”, a lo que Epstein dijo que eso es “mejor que la típica mirada de ‘ven a Hitler’”.

El contexto de la afirmación se enmarca en que a Bannon se le ha tildado de tener “un papel central en el resurgimiento del populismo de extrema derecha”, según The Guardian.

Epstein también le dio consejos: “Tu ojo es el mejor, así que es importante que veas el video de la grabación. Sobre el hombro para él, tres cuartos para ti. ¿Iluminación? ¿Calor para ti? ¿Sillas? ¿Demasiado restrictivas para ti?”, dijo el magnate.

Asesoría en mensajes políticos y económicos

En los menajes Epstein preparó respuestas para que Bannon diera ante los medios sobre las críticas que se le hacían al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la reducción de impuestos.

“Podemos analizar la respuesta a las críticas sobre la reducción de impuestos. El dato del 83% a los ricos es totalmente engañoso. Devolución de efectivo. Aumento de los fondos de pensiones”, redactó Epstein.

“Las corporaciones no son personas. Darles ventajas fiscales se percibe como dárselas a otros. La inflación salarial no puede ser la prioridad, ni el dinero adicional en el sistema. Primero se destina a contratar personal nuevo, solo después pueden subir los salarios”, escribió el magnate.

Intentos de ocultar su relación

Epstein y Bannon también intentaron mantener en la sombra su relación. Un mensaje del 23 de agosto reveló que Epstein le dijo al exasesor: “Estoy en Nueva York esta noche y hasta el sábado, por si quieres venir a visitarme al amparo de la oscuridad o mañana a desayunar si te apetece”.

“¿Tienes acceso por otra puerta que no sea la principal? Te tienen vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, le respondió Bannon.

Epstein también le advirtió a Bannon sobre personas que él consideraba sospechosas: “Distinto del notificador que se fue ayer o del portero de la madrugada del vecino. ¿Alguna idea de quién es?”.

Por su parte, Bannon aseguró que “la gente de verdad cuesta mucho dinero”.

Reacciones a escándalos de Trump

Epstein y Bannon también hablaron sobre los avances del caso Michael Cohen.

David Pecker, quien era el editor del National Enquirer, un tabloide estadounidense, ayudó a Trump en la campaña de 2016 comprando historias de mujeres que afirmaban tener aventuras con Trump para luego ocultarlas, según PBS News.

Si Pecker hablaba, podía revelar varias cosas comprometedoras. Por ende, el recibió inmunidad en el caso de Michael Cohen.

Bannon le dijo a Epstein sobre esto: “¡Qué acontecimiento!“, y agregó que ”se avecinan más sobornos a mujeres".

