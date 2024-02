La autopsia de Sebastián Piñera revela la causa de su muerte

Agentes sostienen el ataúd con el cuerpo del expresidente de Chile Sebastián Piñera hoy, en la antigua sede del Congreso en Santiago (Chile). Foto: EFE - AILEN DÍAZ

Este miércoles se conocieron los resultados de la autopsia del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien falleció el pasado martes en medio de un accidente aéreo en el Lago Ranco, a uno 900 kilómetros al sur de Santiago.

Según el informe entregado por la Fiscalía este miércoles, el exmandatario murió a causa de “una asfixia por sumersión”, es decir, ahogamiento.

La fiscal de la región de los Ríos (donde ocurrió el siniestro), Tatiana Esquivel, afirmó que los resultados de la autopsia, que duró cuatro horas, ya fueron entregados a la familia.

Piñera fue la única víctima mortal en el accidente del helicóptero que él mismo piloteaba y en el que viajaba con tres acompañantes. Este se precipitó sobre el Lago Ranco, minutos antes de las 3 de la tarde.

Según el relato de su propia hermana Magdalena, quien se encontraba a bordo de la aeronave, Piñera les pidió a sus acompañantes que saltaran para poder salvarse.

Tras el accidente, un equipo multidisciplinar de personas, coordinado por la Fiscalía de la región de los Ríos, sigue con las investigaciones sobre las causas precisas de lo sucedido. .

De momento no se ofrecerán más detalles, por lo que no parecen que se puedan esclarecer las dos principales versiones que se barajan: un problema técnico producto de las malas condiciones climatológicas en la zona, con fuerte viento y lluvia, o algún problema físico del mandatario, de 74 años, que le habría hecho perder el control y no poder quitarse el cinturón de seguridad.

La fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago, y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario (Magdalena Piñera) y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron nada hasta la orilla y salvarse.

Piñera era un piloto experto al que le gustaba manejar sus propios aparatos particulares, e incluso lo pedía cuando era presidente de la República.

Una vez realizada la autopsia en el servicio de medicina legal de Los Ríos, el féretro con el cuerpo del mandatario fue enviado al aeropuerto de la vecina localidad de Valdivia. De allí partió hacia la capital, en donde es velado en la antigua sede Congreso de la República.

El viernes se llevará a cabo el funeral de Estado ordenado por el presidente Gabriel Boric, al que se espera acudan mandatarios y exmandatarios de diferentes países.

El cuerpo del expresidente será finalmente inhumado en el cementerio Parque del Recuerdo.

