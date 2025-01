La Bahía de Guantánamo explicada: costos, cautivos, ¿por qué sigue operando?

La puerta principal de la prisión de Guantánamo en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos, el 16 de octubre de 2018, en la Base de Guantánamo, Cuba. Foto: AFP - SYLVIE LANTEAUME

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La operación de detención del Pentágono en Guantánamo albergó en su día a cientos de hombres capturados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en la guerra contra el terrorismo. Ahora que la prisión cumple 24 años, solo alberga a 15 presos.

El presidente George W. Bush la abrió y la llenó. El presidente Barack Obama intentó cerrarla pero no pudo. El presidente Donald Trump dijo que la llenaría de “tipos malos” y no lo hizo. Y el presidente Joe Biden dijo que quería terminar el trabajo que empezó Obama, pero no podrá hacerlo.

A menos que el Congreso levante la prohibición de trasladar presos de Guantánamo a suelo estadounidense, la costosa operación en el extranjero podría prolongarse durante años, hasta que muera el último detenido.

¿Quién está ahora en Guantánamo?

Los 15 presos restantes tienen edades comprendidas entre los 45 y los 63 años. Proceden de Afganistán, Indonesia, Irak, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen. Uno es un apátrida rohinyá; otro es palestino.

Todos menos tres fueron trasladados a Guantánamo desde la red de prisiones secretas de la CIA en el extranjero, donde el gobierno de Bush ocultó hasta 2006 a personas que consideraba “lo peor de lo peor”.

Cinco son acusados en el caso del 11 de septiembre, incluido Khalid Sheikh Mohammed, a quien se acusa de planear los atentados. Uno es un saudita acusado de orquestar el atentado contra el USS Cole en 2000, en el que murieron 17 infantes de la Marina estadounidense. Se trata de casos capitales que nunca han llegado a juicio.

El preso que más tiempo lleva en prisión es Ali Hamza al-Bahlul, quien fue llevado a la base desde Afganistán el día que se inauguró la prisión, cuatro meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Es el único preso que cumple actualmente una condena de cadena perpetua.

En los primeros años de la operación de detención, algunos de los presos más jóvenes eran adolescentes. Hoy, el más joven es Walid bin Attash, de 45 años, acusado en el caso del 11 de septiembre que ha llegado a un acuerdo para declararse culpable a cambio de cadena perpetua en lugar de enfrentarse a un juicio por pena de muerte.

El de mayor edad es Abd al-Hadi al-Iraqi, de 63 años, que es el preso con mayor discapacidad física de Guantánamo. Ha sido declarado culpable de cometer crímenes de guerra en la guerra de Afganistán de 2003 a 2004.

La prisión se ha utilizado exclusivamente para presuntos miembros de Al Qaeda y los talibanes o sus asociados. Ninguno ha sido mujer ni ciudadano estadounidense.

¿Por qué ningún presidente lo ha cerrado?

El Congreso no lo permitirá.

Todos los años aprueba leyes que prohíben el traslado de cualquier detenido de Guantánamo a suelo estadounidense por cualquier motivo.

Pero el gobierno de Obama llegó a la conclusión de que no podía liberar a todos los presos y que, para cerrar la prisión, al menos algunos de ellos tendrían que ser recluidos en Estados Unidos como si siguieran en Guantánamo.

Además, es probable que la CIA se oponga a los traslados a terceros países de sus antiguos presos que conozcan información clasificada relacionada con su detención, como las identidades de las personas que, según ellos, los torturaron.

Por ahora, las agencias de inteligencia estadounidenses vigilan todas sus comunicaciones para asegurarse de que no divulgan secretos de Estado.

¿Sabemos cuánto cuesta?

No exactamente. El último estudio exhaustivo de los costos de funcionamiento de la prisión, realizado por The New York Times en 2019, situaba la cifra en más de 13 millones de dólares al año por cada preso. La mayor parte se destinó a financiar las operaciones judiciales y al personal de la prisión.

En ese momento, había 40 prisioneros y una plantilla del Pentágono de 1800 fuerzas estadounidenses.

Según esa medida, costaría 36 millones de dólares mantener allí a cada preso en 2025.

Pero los costos operativos han cambiado. El Pentágono redujo la plantilla a más de la mitad y reclutó a más contratistas, que pueden resultar más caros que los soldados que prestan servicio durante nueve meses.

Los procedimientos de los tribunales de guerra han costado cientos de millones de dólares en salarios, infraestructuras y transporte. Desde 2019, la Oficina de Comisiones Militares ha añadido dos nuevas salas de audiencias, nuevas oficinas y alojamientos temporales, más abogados, más personal de seguridad y más contratistas.

Cada vez más, los costos de las operaciones judiciales se consideran secretos de seguridad nacional y no están sujetos al escrutinio público. Pero surgen instantáneas. Los fiscales pagaron a un psiquiatra forense 1,4 millones de dólares en honorarios de consultoría en el caso del 11-S.

¿Es culpa de la tortura de la CIA?

Es un factor. Si algunos de estos prisioneros hubieran sido llevados directamente a Estados Unidos poco después de ser capturados, habrían estado bajo custodia federal y muy probablemente ya habrían sido juzgados en tribunales estadounidenses.

En cambio, 12 de los últimos 15 detenidos fueron recluidos en prisiones de “sitios negros” en el extranjero, gestionadas por la CIA, donde se les mantuvo incomunicados y se les interrogó con ahogamientos simulados, palizas, privación del sueño y años de aislamiento.

Debido a lo que se les hizo, y dónde, el gobierno de Bush optó por juzgar a los hombres en un nuevo tribunal de seguridad nacional que creó en Guantánamo. Los juicios han estado estancados en audiencias preliminares, dos durante más de una década, que se han centrado en la mancha de su tortura; en cuánto podían saber los abogados de los presos, y el público, al respecto; y en los esfuerzos para que se desestimaran los casos a causa de ello.

La salud de los detenidos restantes se está deteriorando, tanto física como mentalmente, y los abogados lo achacan a su prolongado confinamiento en solitario y al maltrato. Algunos tienen daños y trastornos cerebrales por los golpes y la privación de sueño. Otros tienen dañado el sistema gastrointestinal por abusos rectales.

El Congreso financia una nueva clínica médica de 435 millones de dólares en la base.

¿Se pueden liberar más presos?

Tres de los 15 presos han sido elegidos para ser liberados si el Departamento de Estado puede encontrar países donde puedan restablecerse y dar seguimiento de sus actividades. Se trata de un apátrida rohinyá, un somalí y un libio.

Otros tres presos que nunca han sido acusados, todos ellos antiguos prisioneros de la CIA, no han sido absueltos, pero reciben revisiones periódicas. Uno de ellos es un afgano al que los dirigentes talibanes quieren repatriar.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com