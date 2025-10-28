Logo El Espectador
La carrera armamentística pone a prueba el laboratorio de la bomba atómica

El laboratorio donde Oppenheimer desarrolló la bomba atómica es el eje del esfuerzo de EE. UU. por modernizar sus armas nucleares. Pero el centro ha enfrentado incidentes de contaminación, interrupciones de obras e infraestructuras obsoletas.

Alicia Inez Guzmán | The New York Times
28 de octubre de 2025 - 06:59 p. m.
El Laboratorio Nacional de Los Álamos, situado en una meseta aislada de Nuevo México, se remonta a la época del Proyecto Manhattan.
El Laboratorio Nacional de Los Álamos, situado en una meseta aislada de Nuevo México, se remonta a la época del Proyecto Manhattan.
Foto: Nina Riggio para The New York Time

En un extenso edificio situado en lo alto de una meseta de Nuevo México, los trabajadores laboran sin descanso para cumplir una misión vital: producir las partes centrales de las bombas nucleares estadounidenses.

El esfuerzo supone un desafío excepcional. Los técnicos del Laboratorio Nacional de Los Álamos deben manipular plutonio peligroso para crear los núcleos del tamaño de un pomelo, conocidos como pits en inglés. Lo hacen en un edificio de casi 50 años de antigüedad en proceso de renovación para solucionar problemas de...

Por Alicia Inez Guzmán | The New York Times

