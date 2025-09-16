La Casa Blanca usa el asesinato de Kirk para lanzar ofensiva contra grupos liberales

El activista Charlie Kirk y el presidente Donald Trump comparten escenario en un evento político en Florida. Foto: AFP - JOE RAEDLE

Funcionarios y aliados de Trump sugirieron que el asesinato de Charlie Kirk formaba parte de un movimiento que fomentaba la violencia contra los conservadores, sin presentar pruebas de que esa red existiera.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump respondieron el lunes al asesinato del activista Charlie Kirk amenazando con hacer caer todo el peso del gobierno federal sobre lo que, alegaron, era una red de izquierda que financia e incita a la violencia, aprovechando el tema del asesinato para hacer afirmaciones generalizadas sin fundamento...