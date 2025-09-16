No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La Casa Blanca usa el asesinato de Kirk para lanzar ofensiva contra grupos liberales

Tras el asesinato de Charlie Kirk, Trump y sus aliados apuntan a una supuesta red izquierdista sin pruebas, elevando la tensión política.

Katie Rogers y Zolan Kanno-Youngs | The New York Times
16 de septiembre de 2025 - 06:03 p. m.
El activista Charlie Kirk y el presidente Donald Trump comparten escenario en un evento político en Florida.
El activista Charlie Kirk y el presidente Donald Trump comparten escenario en un evento político en Florida.
Foto: AFP - JOE RAEDLE

Funcionarios y aliados de Trump sugirieron que el asesinato de Charlie Kirk formaba parte de un movimiento que fomentaba la violencia contra los conservadores, sin presentar pruebas de que esa red existiera.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump respondieron el lunes al asesinato del activista Charlie Kirk amenazando con hacer caer todo el peso del gobierno federal sobre lo que, alegaron, era una red de izquierda que financia e incita a la violencia, aprovechando el tema del asesinato para hacer afirmaciones generalizadas sin fundamento...

Por Katie Rogers y Zolan Kanno-Youngs | The New York Times

Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 16 minutos
Los Ciudadanos americanos son los que están llevando el peso de su gobierno, pero ellos lo eligieron. Pensaron mantener un status, pero todo se les movió. Son los dueños del mundo y todo se les esta complicando, locura total.
Felipe(dw15k)Hace 26 minutos
Con Dios como testigo, la ultraderecha gringa se apresta a formalizar la dictadura después de sembrar violencia, odio y arbitrariedades de todo tipo. La historia se repite de maneras bizarras y esta vez le toca a los "americanos" recorrer el doloroso camino que sur América transitó hace décadas cuando la democracia nos la imponían los del norte a su acomodo. Lo dijo su rey, todo está permitido por el bien de su nación. Con Dios como testigo.
Tayrona(31467)Hace 1 hora
Ese Kirk era un propagandista del odio y la exclusión, defensor del porte de armas en las universidades, supremacista blanco que odiaba a todos aquellos que no fueran como él o que no compartieran su oscura ideología racista y despreciativa, además de otras peligrosas iniciativas contra la libertad de expresión. Murió en su ley y por mi parte y muchísimas personas piensan igual que yo, no siento ninguna pena por su muerte. La ultraderecha hipócrita y farisea hoy lo llora y magnífica como mártir.
