“La cereza del pastel”: Trump insinúa que el régimen cubano podría caer pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Cuba está “desesperada” por lograr un trato con su Administración de forma inmediata.

“No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada”, refirió el mandatario durante su intervención en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami, del argentino Lionel Messi.

El republicano agregó que “solo es cuestión de tiempo” el que su Administración se centre en Cuba, dando a entender que la campaña militar que comenzó a ejecutar contra Irán el fin de semana pasado ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Previo a esta afirmación, el mandatario había asegurado en una entrevista con el medio digital Político que la caída del régimen cubano sería “la cereza del pastel” y explicó que Estados Unidos lleva más de 50 años detrás de este objetivo pero que para él esto era un objetivo menor.

Las últimas semanas han estado marcadas por informaciones exclusivas en medios estadounidenses como Axios o Miami Herald sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington

