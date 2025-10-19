Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La CIA, de mito chavista a realidad trumpista: el regreso del fantasma más antiguo de Latam

La CIA vuelve a asomar su sombra sobre Venezuela. Pero esta vez no lo hizo a escondidas, sino con el sello público de Donald Trump, quien promete “mostrar poder” en una región marcada por décadas de intervenciones silenciosas.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
19 de octubre de 2025 - 12:26 p. m.
Nicolás Maduro asegura que el Gobierno de Trump ordenó a la CIA "acabar" con Venezuela.
Nicolás Maduro asegura que el Gobierno de Trump ordenó a la CIA "acabar" con Venezuela.
Foto: EFE - Wendys Olivo/ Palacio de Miraflores

Cada país escuchó el anuncio de Donald Trump mientras resonaban los nombres de sus propias heridas abiertas. Unos recordaron a Jacobo Arbenz, primer gran éxito operativo de la inteligencia estadounidense en América Latina. Otros a Allende, otros a los contras, otros la Operación Cóndor. Todos a la CIA. Aunque el presidente suele hablar con estridencia, esta vez, al asegurar que había autorizado a esta agencia para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, despertó un miedo que se creía superado: los fantasmas de la...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

Venezuela

CIA

Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.