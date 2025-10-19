La CIA, de mito chavista a realidad trumpista: el regreso del fantasma más antiguo de Latam

Nicolás Maduro asegura que el Gobierno de Trump ordenó a la CIA "acabar" con Venezuela. Foto: EFE - Wendys Olivo/ Palacio de Miraflores

Cada país escuchó el anuncio de Donald Trump mientras resonaban los nombres de sus propias heridas abiertas. Unos recordaron a Jacobo Arbenz, primer gran éxito operativo de la inteligencia estadounidense en América Latina. Otros a Allende, otros a los contras, otros la Operación Cóndor. Todos a la CIA. Aunque el presidente suele hablar con estridencia, esta vez, al asegurar que había autorizado a esta agencia para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela, despertó un miedo que se creía superado: los fantasmas de la...