Trump recibe más poder de la Corte Suprema para su cruzada contra la migración

La Corte Suprema en Washington, D.C., EE. UU., 25 de junio de 2026. Foto: EFE - SHAWN THEW

En un par de decisiones muy divididas emitidas el jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la agresiva campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración, permitiendo al gobierno expulsar del país a cientos de miles de migrantes y rechazar a otros en la frontera sur.

En conjunto, la mayoría conservadora de la corte mostró su deferencia hacia la capacidad del presidente para establecer la política migratoria del país, mientras los magistrados se preparan para emitir en los próximos días más sentencias que determinarán...