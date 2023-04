La Corte Suprema de Estados Unidos retrasa su decisión sobre la píldora abortiva

Activistas contra el aborto celebraron frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, la derogación de Roe vs. Wade. Foto: AFP - Agencia AFP

La Corte Suprema de Estados Unidos, que debía pronunciarse el miércoles sobre el revuelo legal alrededor del destino de la píldora abortiva, decidió extender dos días el acceso total a la misma. A través de un texto, el tribunal estableció que prorrogaba 48 horas su suspensión de la decisión. En ese sentido, la institución judicial preservará los niveles existentes de acceso a la medicación abortiva mifepristona hasta el viernes, mientras considera si permite que se vuelvan a imponer las restricciones sobre el medicamento que se eliminaron en 2016, informó la Associated Press.

A principios de este mes, Matthew Kacsmaryk, un juez federal en Texas, declaró que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó indebidamente el medicamento en el año 2000, afirmando efectivamente que debería retirarse del mercado, incluso donde el aborto sigue siendo legal. Esta movida tomó lugar casi un año después de que la misma Corte Suprema derogara Roe vs. Wade, el fallo que hizo del aborto un derecho constitucional por casi cincuenta años.

📌 Le puede interesar: La mentira que costó US$787 millones: cómo el caso Fox News afecta al periodismo

En su demanda, los grupos antiaborto afirmaron que la FDA no siguió los protocolos adecuados cuando aprobó el medicamento a principios de siglo. Además, dijeron que la agencia había ignorado los peligros del medicamento en los años posteriores. En contraposición, la institución gubernamental afirmó que el medicamento fue debidamente aprobado hace más de 20 años y que es muy seguro. En medio de la discusión, ha citado años de estudios científicos que muestran que las complicaciones graves son raras y que menos del 1 % de los pacientes necesitan hospitalización, se lee en The New York Times.

El gobierno Biden ha hecho oposición a la medida adoptada en Texas. Por ejemplo, apeló de inmediato el fallo del juez federal de Texas y un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, anunció que la mifepristona podría seguir siendo legal y disponible, mientras la demanda llega a su fin. Si bien el panel rechazó la decisión del juez Kacsmaryk, sobre que la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA hace más de 20 años no era válida, los jueces bloquearon los pasos más recientes de la agencia estadounidense para hacer que el medicamento esté más disponible, incluidos los permisos para enviar las píldoras por correo.

La administración de Biden, en busca de ayuda de emergencia, pidió a los jueces que suspendieran el fallo del tribunal inferior que buscaba limitar el acceso a la píldora. En su escrito, el gobierno argumentó que la decisión tuvo consecuencias radicales, no solo para el acceso a las píldoras abortivas sino también para la industria farmacéutica en general. Si el fallo entrara en vigor, dijo el gobierno, “cambiaría el régimen regulatorio de la mifepristona”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.