EE. UU. quiere un cambio, La Habana quiere sobrevivir: la crisis con Cuba, explicada

La gente mira al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando en la Televisión Nacional, en La Habana el 5 de febrero. Foto: AFP - YAMIL LAGE

Hasta hace una semana, la pregunta en Cuba era cuánto podría aguantar el régimen de Miguel Díaz-Canel ante la presión de Estados Unidos, y parece que estamos empezando a conocer la respuesta de forma crítica. Lentamente, las reservas de crudo del Estado isleño están llegando a su fin: los principales aeropuertos están desabastecidos, incluido el José Martí de La Habana, y las aerolíneas comienzan a cancelar vuelos y a reembolsar tiquetes. Cuba ya estaba paralizada y ahora está cerca de quedar incomunicada. Pese a esto, para Colombia siguen...