EE. UU. quiere un cambio, La Habana quiere sobrevivir: la crisis con Cuba, explicada

A diferencia de Venezuela, la isla enfrenta el asedio sin petróleo propio, lo que convierte la crisis actual en una prueba de supervivencia política para el régimen de Díaz-Canel.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
11 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
La gente mira al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando en la Televisión Nacional, en La Habana el 5 de febrero.
La gente mira al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando en la Televisión Nacional, en La Habana el 5 de febrero.
Foto: AFP - YAMIL LAGE

Hasta hace una semana, la pregunta en Cuba era cuánto podría aguantar el régimen de Miguel Díaz-Canel ante la presión de Estados Unidos, y parece que estamos empezando a conocer la respuesta de forma crítica. Lentamente, las reservas de crudo del Estado isleño están llegando a su fin: los principales aeropuertos están desabastecidos, incluido el José Martí de La Habana, y las aerolíneas comienzan a cancelar vuelos y a reembolsar tiquetes. Cuba ya estaba paralizada y ahora está cerca de quedar incomunicada. Pese a esto, para Colombia siguen...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Berta Lucía Estrada(2263)Hace 47 minutos
El régimen de Cuba es una verdadera dictadura; algo que la extrema izquierda latinoamericana, estalinista hasta los tuétanos, se niega a mirar y a criticar. Periodista, una lección de geografía: América es un continente de 35 países independientes y 23 territorios dependientes de países europeos. EEUU es uno de esos países; por lo tanto, un cubano o un colombiano también son americanos.
