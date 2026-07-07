Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes

El bloqueo petrolero estadounidense ha agravado la crisis humanitaria, lo que ha obligado a los cubanos a recurrir a la larga tradición de solidaridad comunitaria de la isla para salir adelante.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Ed Augustin y Lisette Poole González | The New York Times
07 de julio de 2026 - 03:27 p. m.
Analeidis Arias Marín prepara a sus hijos para ir a la escuela en Santiago de Cuba, en mayo.
Analeidis Arias Marín prepara a sus hijos para ir a la escuela en Santiago de Cuba, en mayo.
Foto: Lisette Poole González

Adrián Silva Guerra vio que la farola de la calle se encendió con un parpadeo. Eran las 2:08 a. m. de un jueves. Silva Guerra, electricista, rápidamente se levantó del portal, entró a la casa y dejó la puerta entreabierta para que el aire de la madrugada llegara a su hijo de 7 años, quien dormía en un colchón de espuma.

Entró en su taller, se sentó junto a una pila de televisores descompuestos que desmontaba para sacarles piezas de repuesto y empezó a soldar. Una voluta de humo salía de una placa de circuitos verde y cobriza en la que estaba...

Por Ed Augustin y Lisette Poole González | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

Cuba

Estados Unidos

 

Jimena Cardona(41612)Hace 55 minutos
Uff...demasidado duro...ya ni se ven las caras sonrientes que se veían antes en Cuba...que triste realidad la que están viviendo..cada día, mas apretados y desconsolados.
Olegario (51538)Hace 59 minutos
Si los EE.UU. tienen tanto poder como para bloquear un país y ponerlo a parir borugos, cuál es la gana de ponerse a joder con esa potencia? Hay que ser prácticos. Los cubanos que sigan comiendo “dignidad”. Al oído de los izquierdistas anacrónicos de los 60s y 70s que todavía repiten el estribillo “yanqui go home”.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.