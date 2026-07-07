La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes

Analeidis Arias Marín prepara a sus hijos para ir a la escuela en Santiago de Cuba, en mayo. Foto: Lisette Poole González

Adrián Silva Guerra vio que la farola de la calle se encendió con un parpadeo. Eran las 2:08 a. m. de un jueves. Silva Guerra, electricista, rápidamente se levantó del portal, entró a la casa y dejó la puerta entreabierta para que el aire de la madrugada llegara a su hijo de 7 años, quien dormía en un colchón de espuma.

Entró en su taller, se sentó junto a una pila de televisores descompuestos que desmontaba para sacarles piezas de repuesto y empezó a soldar. Una voluta de humo salía de una placa de circuitos verde y cobriza en la que estaba...