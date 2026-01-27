La crisis en Minnesota hace que Trump retire a Greg Bovino, jefe de ICE

El comandante de la Patrulla Fronteriza de EE. UU, Gregory Bovino. Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este lunes que mantuvo una “muy buena llamada” con el alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey, y que hay “mucho progreso” para desactivar la tensión en la ciudad después de la muerte a tiros de un ciudadano a manos de agentes federales de inmigración.

“Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey. ¡Se está logrando mucho progreso!” escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

El presidente estadounidense añadió que su zar fronterizo, Tom Homan, se reunirá mañana con Frey “para continuar la conversación”.

Trump anunció hoy el envío a Mineápolis de Homan, responsable de la política de deportaciones masivas, para que sea su único interlocutor sobre el terreno en sustitución del alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, una decisión interpretada como señal de que Washington quiere rebajar la dura campaña de redadas que activó en la mayor ciudad de Minnesota hace unas tres semanas.

El republicano también conversó hoy por teléfono con el gobernador del estado, Tim Walz, con quien dijo estar “en la misma sintonía”, pese a las habituales descalificaciones que vierte en contra del que fuera candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata en las presidenciales que Trump ganó en 2024.

¿Quién es Greg Bovino?

Bovino va con el rostro al descubierto, a diferencia de sus agentes que se tapan con pasamontañas negros, y defiende las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que ya mataron a dos ciudadanos estadounidenses en el estado de Minnesota.

Para Bovino, las víctimas eran sus agentes y no Pretti, un eco del mismo discurso del gobierno.

“El hecho de que tengan un alto entrenamiento evitó un tiroteo específico contra las fuerzas del orden, así que buen trabajo por parte de nuestras fuerzas al abatirlo antes de que pudiese hacerlo”, afirmó el comandante en una entrevista con CNN el domingo.

“Es una lástima que se haya tenido que pagar las consecuencias de que él (Pretti) se haya introducido en esa escena del crimen. No puedo dejar de repetirlo. Él tomó la decisión de estar en ese lugar”, añadió.

Bovino era el hombre que podía cumplir con el plan de Trump de deportar a millones de inmigrantes sin documentos, opina Cesar García Hernández, profesor de derecho migratorio de la Universidad Estatal de Ohio.

“Está convirtiendo la retórica agresiva” de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente Trump y “otros altos funcionarios en una realidad operativa”, dijo García Hernández a la AFP.

A la cabeza de las redadas

El jefe fronterizo también dirigió en el último año otras redadas masivas en Los Ángeles y Chicago, usando la táctica de capturar rápido a los migrantes y retirarse antes de que lleguen los manifestantes.

Bovino encabezó la redada en Mineápolis del 7 de enero, cuando un agente disparó fatalmente a Renee Good, de 37 años y madre de tres niños, mientras se alejaba de una redada en su auto. El incidente provocó manifestaciones masivas e indignación nacional.

También defendió a los agentes que detuvieron a un pequeño de cinco años y a su padre cuando llegaban a su casa. “Somos expertos tratando con niños”, afirmó.

En videos que circularon la semana pasada, Bovino aparece lanzando una bomba lacrimógena contra manifestantes en Mineápolis.

“Voy a lanzar gas, retrocedan. Viene el gas”, dice en medio de una redada en la que a sus espaldas se ve a dos de sus agentes someter a una persona contra el suelo.

Cuando no usa su equipo táctico, se lo ve con un largo abrigo verde oliva de solapas anchas, que fue popular durante la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Algunos incluso asocian su aspecto con el de las tropas nazis: “Greg Bovino literalmente se vistió como si hubiera entrado a eBay y comprado indumentaria de las SS”, dijo la semana pasada Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California.

Bovino se defendió diciendo que tiene ese abrigo desde hace 25 años y que es parte del uniforme estándar de la Patrulla Fronteriza. También acusó a políticos demócratas de alimentar sin cesar críticas contra su agencia.

“Tratan de retratar a los agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE como la Gestapo, Nazis y otras muchas palabras”, dijo en CNN, donde además afirmó que el enfermero Pretti pudo haber sido influenciado por esas afirmaciones.

“¿Fue esta persona víctima, como tantos otros, de este tipo de retórica incendiaria?”, cuestionó. Pero el profesor García Hernández, sostiene que las acciones y la retórica de Bovino transmiten un mensaje claro.

“No deja lugar a confusiones: la posición del gobierno de Trump es que no hay espacio para la disidencia en Estados Unidos, y ese es un planteamiento aterrador”, añadió.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com