La DEA nombró a Gustavo Petro un “objetivo prioritario”, según AP: ¿qué significa?

El presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros en Montería, Córdoba. Foto: Ovidio González / Presidencia

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Siguen saliendo a la luz detalles sobre el manejo del nombre del presidente colombiano Gustavo Petro en medio de las investigaciones adelantadas por narcotráfico por fiscales federales de Estados Unidos y ahora, según la agencia AP, la DEA ha designado al presidente como un “objetivo prioritario”.

Ya durante la jornada el New York Times y la agencia Reuters develaron cómo un proceso que adelantan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos en Brooklyn y Manhattan, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, vincula al nombre del presidente en presuntas reuniones con narcotraficantes y con si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes.

Sin embargo, y según dejó en claro Reuters al consultar con sus propias fuentes, Gustavo Petro no es el centro de ninguna de las dos investigaciones “pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico”. “No hay investigaciones en curso centradas exclusivamente en él”, reiteró la fuente de la agencia.

Ahora la agencia AP agrega a las revelaciones de prensa sobre el caso que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, nombró al presidente como un “objetivo prioritario” dentro de sus propias investigaciones. Citan, para el reporte, haber conocido reportes oficiales al respecto además de fuentes familiarizadas.

“Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos", afirma AP, que hace la salvedad de que el nombre de Petro aparece en investigaciones desde 2022.

En la DEA, un “objetivo prioritario” forma parte de las llamadas “Priority Target Organizations”: una categoría utilizada para identificar y priorizar a actores considerados clave dentro de las principales amenazas del narcotráfico, sin que ello implique por sí mismo una determinación de culpabilidad, y sobre los cuales la agencia concentra sus esfuerzos de investigación y desmantelamiento.

O como resume AP, “la etiqueta está reservada para sospechosos que la DEA considera que han tenido un ‘impacto significativo’ en el comercio de drogas”.

La respuesta de Petro y del gobierno

Gustavo Petro respondió al primer artículo de este medio, en el que se replicaba la revelación del NYT, afirmando que no existe ninguna investigación en Colombia en su contra sobre supuestas relaciones suyas con el narcotráfico, debido a que, según dijo, “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.

La Embajada colombiana en Washington desacreditó los informes de prensa alegando que “carecen de fundamento”: “Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico”.

En su comunicado, reiteraron que el presidente “ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal” y que “su trayectoria ha estado marcada por una acción sostenida, visible y, a menudo, compleja contra la ilegalidad, incluyendo la lucha contra organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico”.

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