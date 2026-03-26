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La defensa de Nicolás Maduro en EE. UU. sigue sin resolverse

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos enfrenta cuestiones legales inéditas, mientras la narrativa política a su alrededor juega al equilibrismo en Venezuela.

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María Alejandra Medina y Laura Henao Arévalo
26 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Dibujo judicial de Jane Rosenberg muestra a Nicolás Maduro y Cilia Flores junto a sus abogados en la audiencia ante un tribunal federal en Nueva York.
Dibujo judicial de Jane Rosenberg muestra a Nicolás Maduro y Cilia Flores junto a sus abogados en la audiencia ante un tribunal federal en Nueva York.
Foto: EFE - Jane Rosenberg

En una audiencia que el jueves se extendió por cerca de una hora, el juez Alvin Hellerstein no desestimó el proceso contra Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos seguirán enfrentando los cargos relacionados con narcoterrorismo, a los que podrían sumarse otros, según dijo el mismo día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A la diligencia judicial pudo acceder la prensa, pero no se permitió el uso de aparatos electrónicos. Varios periodistas describieron a un...

Por María Alejandra Medina

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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