La defensa de Nicolás Maduro en EE. UU. sigue sin resolverse

Dibujo judicial de Jane Rosenberg muestra a Nicolás Maduro y Cilia Flores junto a sus abogados en la audiencia ante un tribunal federal en Nueva York. Foto: EFE - Jane Rosenberg

En una audiencia que el jueves se extendió por cerca de una hora, el juez Alvin Hellerstein no desestimó el proceso contra Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos seguirán enfrentando los cargos relacionados con narcoterrorismo, a los que podrían sumarse otros, según dijo el mismo día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A la diligencia judicial pudo acceder la prensa, pero no se permitió el uso de aparatos electrónicos. Varios periodistas describieron a un...