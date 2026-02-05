“La demostración cruda de poder”: el vacío que deja el Washington Post en un mundo en guerra

Las personas se unieron a una protesta frente al “Washington Post” tras el despido de más de 300 periodistas. Foto: Getty Images via AFP - HEATHER DIEHL

“Jeff, por favor, salva al Post”. Ese fue el llamado que corresponsales internacionales que han estado en Venezuela, Ucrania, Rusia, China, Líbano, entre otros lugares más, le hicieron a Bezos, dueño del periódico, a través de un video. “Llevamos más de un siglo en el terreno cubriendo las historias más urgentes. Estuvimos ahí. Los reporteros internacionales somos sus ojos y oídos. El mundo nos necesita”. Días después, más de 300 periodistas fueron despedidos del medio de comunicación estadounidense y, con ello, la sección de Deportes y la...