“La demostración cruda de poder”: el vacío que deja el Washington Post en un mundo en guerra

Los despidos masivos no son solo un golpe en la moral de quienes vieron cómo el periódico se convirtió en un símbolo, sino también una señal de preocupación por no tener ojos ni oídos en los sitios críticos de un mundo convulso.

María José Noriega Ramírez
05 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Las personas se unieron a una protesta frente al “Washington Post” tras el despido de más de 300 periodistas.
Foto: Getty Images via AFP - HEATHER DIEHL

“Jeff, por favor, salva al Post”. Ese fue el llamado que corresponsales internacionales que han estado en Venezuela, Ucrania, Rusia, China, Líbano, entre otros lugares más, le hicieron a Bezos, dueño del periódico, a través de un video. “Llevamos más de un siglo en el terreno cubriendo las historias más urgentes. Estuvimos ahí. Los reporteros internacionales somos sus ojos y oídos. El mundo nos necesita”. Días después, más de 300 periodistas fueron despedidos del medio de comunicación estadounidense y, con ello, la sección de Deportes y la...

