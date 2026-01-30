Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Por qué la derecha debe poner límites a la ultraderecha?

“El malestar con la democracia es el terreno fértil del populismo”, advierte el politólogo chileno Cristóbal Rovira Kaltwasser, quien en esta entrevista con El Espectador habla sobre el fenómeno de la ultraderecha en Colombia, en Latinoamérica y en Estados Unidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
José David Escobar Franco y Alejandro Chala
30 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
El Partido Republicano dejó de ser un partido de derecha convencional y se plegó a la agenda de la ultraderecha, dice el académico.
El Partido Republicano dejó de ser un partido de derecha convencional y se plegó a la agenda de la ultraderecha, dice el académico.
Foto: AFP - CHIP SOMODEVILLA

Durante décadas, la política se ha explicado a partir del eje clásico entre derecha e izquierda, entendido –a grandes rasgos– como la preferencia por el mercado o por el Estado como regulador de la economía. Sin embargo, para Cristóbal Rovira Kaltwasser, sociólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ese marco ya no basta para comprender el presente: hoy cobra fuerza un segundo eje, quizá más decisivo, que enfrenta a la democracia con el autoritarismo y a las instituciones con discursos abiertamente antiestablecimiento.

S...

Por José David Escobar Franco

Periodista e internacionalista. Becario del International Center for Journalists (ICFJ) en 2024 y del programa Puentes de Comunicación de la DW Akademie, Efecto Cocuyo y El Faro en 2022.@JoseD_Escobarjdescobar@elespectador.com

Por Alejandro Chala

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Derecha

Ultraderecha

Estados Unidos

Donald Trump

Kast

Latinoamérica

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.