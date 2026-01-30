¿Por qué la derecha debe poner límites a la ultraderecha?

El Partido Republicano dejó de ser un partido de derecha convencional y se plegó a la agenda de la ultraderecha, dice el académico. Foto: AFP - CHIP SOMODEVILLA

Durante décadas, la política se ha explicado a partir del eje clásico entre derecha e izquierda, entendido –a grandes rasgos– como la preferencia por el mercado o por el Estado como regulador de la economía. Sin embargo, para Cristóbal Rovira Kaltwasser, sociólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ese marco ya no basta para comprender el presente: hoy cobra fuerza un segundo eje, quizá más decisivo, que enfrenta a la democracia con el autoritarismo y a las instituciones con discursos abiertamente antiestablecimiento.

S...