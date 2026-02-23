La desconfianza y la economía dificultan que Donald Trump una a Estados Unidos

El Servicio Secreto anunció que un hombre armado fue muerto a tiros tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, en Florida.
Foto: AP-Marta Lavandier
A principios de este mes se supo que Ryan Routh, de 59 años, fue condenado a cadena perpetua luego de que en septiembre de 2024 planeara asesinar a Donald Trump, en ese entonces candidato presidencial de Estados Unidos, en su campo de golf en Florida. Este domingo, un suceso en Mar-a-Lago, en Palm Beach, revivió las imágenes de ese día. El Servicio Secreto dio a conocer que agentes de seguridad mataron a un hombre que entró armado a la residencia del presidente republicano, que al momento del incidente estaba en Washington. Este hecho está...
