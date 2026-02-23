Publicidad

La desconfianza y la economía dificultan que Donald Trump una a Estados Unidos

El presidente se prepara para el discurso del Estado de la Unión en un momento en el que carga con el peso del escándalo de Epstein, el revés judicial que tuvo su política de aranceles y el de cifras que muestran niveles elevados de desaprobación de su gestión.

María José Noriega Ramírez
23 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
El Servicio Secreto anunció que un hombre armado fue muerto a tiros tras ingresar al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, en Florida.
Foto: AP-Marta Lavandier

A principios de este mes se supo que Ryan Routh, de 59 años, fue condenado a cadena perpetua luego de que en septiembre de 2024 planeara asesinar a Donald Trump, en ese entonces candidato presidencial de Estados Unidos, en su campo de golf en Florida. Este domingo, un suceso en Mar-a-Lago, en Palm Beach, revivió las imágenes de ese día. El Servicio Secreto dio a conocer que agentes de seguridad mataron a un hombre que entró armado a la residencia del presidente republicano, que al momento del incidente estaba en Washington. Este hecho está...

@majonorimnoriega@elespectador.com
