Mundo
América
La “doctrina Donroe”: el intento de Trump de controlar el hemisferio occidental

Estados Unidos ha intentado durante mucho tiempo inclinar la balanza en América Latina, donde ha apoyado golpes militares, llevado a cabo operaciones encubiertas e invadido Panamá.

Jack Nicas | The New York Times
18 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
Foto: EFE - Kim Kyung-Hoon / POOL

El presidente Donald Trump comenzó el año con promesas de apoderarse del canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el golfo de México como golfo de América.

Lo está terminando con bombardeos a barcos de Sudamérica, desplegando el portaaviones más grande del mundo en el Caribe y explorando opciones militares contra el líder autocrático de Venezuela.

En un giro radical respecto a décadas de política exterior estadounidense, el hemisferio occidental se ha convertido en el principal escenario de...

Por Jack Nicas | The New York Times

