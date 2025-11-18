La “doctrina Donroe”: el intento de Trump de controlar el hemisferio occidental

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.
Foto: EFE - Kim Kyung-Hoon / POOL
El presidente Donald Trump comenzó el año con promesas de apoderarse del canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el golfo de México como golfo de América.
Lo está terminando con bombardeos a barcos de Sudamérica, desplegando el portaaviones más grande del mundo en el Caribe y explorando opciones militares contra el líder autocrático de Venezuela.
En un giro radical respecto a décadas de política exterior estadounidense, el hemisferio occidental se ha convertido en el principal escenario de...
Por Jack Nicas | The New York Times
