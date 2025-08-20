No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La estrategia de los líderes europeos para que Trump los escuche

Europa se alineó con Zelenski en Washington: líderes de Alemania, Francia y Reino Unido llegaron unidos para presionar a Trump sobre Ucrania.

Jim Tankersley | The New York Times
20 de agosto de 2025 - 06:18 p. m.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisón Europea, Ursula Von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reunidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Foto: EFE - @WhiteHouse

Los dirigentes de Alemania, Francia, el Reino Unido y otros partidarios de Ucrania se han unido de forma excepcional para ayudar a influir en el presidente estadounidense.

A mediodía del sábado, en Europa, una pregunta rebotaba entre los despachos gubernamentales y las villas de vacaciones de los líderes más influyentes del continente. El presidente ucraniano se dirigía a la Casa Blanca para una reunión crucial con el presidente Donald Trump. Trump le permitía llevar refuerzos. Pero, ¿quién debía ir?

Era el tipo de dilema que antaño podría...

Por Jim Tankersley | The New York Times

