La estrategia de los líderes europeos para que Trump los escuche

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisón Europea, Ursula Von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reunidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Foto: EFE - @WhiteHouse

Los dirigentes de Alemania, Francia, el Reino Unido y otros partidarios de Ucrania se han unido de forma excepcional para ayudar a influir en el presidente estadounidense.

A mediodía del sábado, en Europa, una pregunta rebotaba entre los despachos gubernamentales y las villas de vacaciones de los líderes más influyentes del continente. El presidente ucraniano se dirigía a la Casa Blanca para una reunión crucial con el presidente Donald Trump. Trump le permitía llevar refuerzos. Pero, ¿quién debía ir?

Era el tipo de dilema que antaño podría...