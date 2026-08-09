La expectativa de Alemania con el nuevo gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella

El canciller Omar Bula y el vicepresidente José Manuel Restrepo en reunión con Wulff. Foto: Cortesía

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La delegación de Alemania se fue motivada de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. “Todos me han dicho que quieren fortalecer las democracias occidentales”, aseguró Christian Wulff, expresidente federal de Alemania y cabeza de la delegación, con respecto a sus encuentros con varios ministros del nuevo gabinete. Su esperanza: que Colombia, en el actual entramado de poder geopolítico, pueda asumir también una especie de papel mediador entre Estados Unidos y el resto del mundo occidental, explicó en conversación con El Espectador.

La delegación de Alemania para la posesión el pasado viernes fue una de las de más alto nivel de Europa, junto con la de España, que lideró el rey Felipe VI a Cali. Junto con la embajadora de Alemania en Bogotá, Martina Klumpp, Wulff asistió a la posesión en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali.

En la ciudad, se aplicaron estrictas medidas de seguridad durante los días que rodearon la toma de posesión. Se enviaron a alrededor de 11 000 agentes de seguridad a Cali. La zona alrededor del estadio estaba ampliamente acordonada; en un café cercano al estadio solo había policías. “Por supuesto, la situación de seguridad aquí es tensa, pero me siento en muy buenas manos con las fuerzas de seguridad colombianas”, dijo Wulff.

Su presencia refleja el interés de Alemania en ampliar la relación bilateral con Colombia. Una semana antes, Wulff también estaba presente en la posesión de Keiko Fujimori en Perú, donde se conoció también con el entonces vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano.

En Cali, Wulff ha hablado según sus propias declaraciones extensamente con el nuevo vicepresidente y con Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores, y con Paola Andrea Holguín Moreno, ministra de Culturas, Artes y Saberes.

“Me han transmitido un gran interés por Alemania”, dijo Wulff. Según él, los colombianos tienen grandes expectativas respecto a los proyectos entre Alemania y Colombia. “Somos el mayor donante aquí, después de que los estadounidenses se hayan retirado de la cooperación para el desarrollo.”

Wulff ve posibilidades de cooperación sobre todo en la lucha contra el crimen organizado, así como en los ámbitos económico y ambiental. “Alemania dejó claro en las conversaciones que quiere seguir aportando su granito de arena a la resolución del conflicto armado, a la reconciliación, a la superación del pasado y a la búsqueda de la verdad”.

Según Wulff, está claro que el nuevo gobierno quiere combatir de manera más enérgica las causas de la delincuencia organizada, pero “aquí también he conocido la otra cara: el interés por el equilibrio y el diálogo”.

En su discurso inaugural el presidente De la Espriella no hizo ninguna mención al respecto. Por el contrario: anunció que está listo un decreto con el que se designa como organizaciones terroristas a varias grupos ilegales y bandas criminales. La orden a la Fuerza Pública será el combate frontal, lo que, en sus palabras, implica que “la opción del diálogo está completamente agotada”.

Wulff admitió que había “algunas cosas que me sorprendieron antes de venir, pero me voy mucho más motivado, porque aquí he conocido a un gabinete muy calificado que se merece la confianza”. Tras las conversaciones, Wulff tiene la sensación de que la polarización se debe a la campaña electoral y a las etiquetas de las redes sociales.

*Algunas cifras de esta conversación salieron en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Este artículo fue realizado en el marco del intercambio Alemania-América Latina del International Journalists’ Programmes (IJP).

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