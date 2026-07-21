La falta de fondos contiene la escalada de Trump en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, segura que Irán está “desesperado” por negociar. Foto: AFP - SAUL LOEB

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará este miércoles a la Base Aérea de Dover, en Delaware, para recibir los cuerpos de los soldados estadounidenses Isabella Gonzales, de 19 años y originaria de Texas, y Tyler Freehan, de 25 años y originario de Hawái, quienes perdieron la vida en ataques separados perpetrados el fin de semana por milicias respaldadas por Irán en la guerra en Oriente Medio. Esto deja un saldo de 17 muertes estadounidenses en el transcurso de la guerra.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará...