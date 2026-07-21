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La falta de fondos contiene la escalada de Trump en Irán

Trump quiere escalar la guerra con Irán para mostrar fuerza. Sin embargo, el Congreso no le ha dado el dinero y el Pentágono se quedaría sin fondos en agosto.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
21 de julio de 2026 - 09:29 p. m.
El presidente estadounidense, Donald Trump, segura que Irán está “desesperado” por negociar.
El presidente estadounidense, Donald Trump, segura que Irán está “desesperado” por negociar.
Foto: AFP - SAUL LOEB

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará este miércoles a la Base Aérea de Dover, en Delaware, para recibir los cuerpos de los soldados estadounidenses Isabella Gonzales, de 19 años y originaria de Texas, y Tyler Freehan, de 25 años y originario de Hawái, quienes perdieron la vida en ataques separados perpetrados el fin de semana por milicias respaldadas por Irán en la guerra en Oriente Medio. Esto deja un saldo de 17 muertes estadounidenses en el transcurso de la guerra.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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