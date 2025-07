La fiscal de Estados Unidos le dijo a Trump que aparecía en los archivos Epstein

El presidente Donald Trump ha pedido dejar atrás el caso de Jeffrey Epstein y la presunta lista que existe con el nombre de sus clientes. Foto: AFP - El Espectador - AFP - El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un informe de Wall Street Journal, que citó a altos funcionarios de la administración estadounidense, dio cuenta de que el nombre del presidente republicano, Donald Trump, aparece en los archivos Epstein, y de eso, según el medio, tiene conocimiento el jefe de la Casa Blanca, pues fue notificado por la fiscal general, Pam Bondi.

Esto se reveló en momentos en los cuales hay una tormenta política en el seno del movimiento Make America Great Again, con el cual el mandatario llegó de nuevo al Ejecutivo en enero pasado, y justo cuando el Congreso tiene pensado citar a Ghislaine Maxwell, antigua aliada de Epstein y condenada a 20 años de prisión por delitos asociados al caso.

Según la información del medio, “cuando los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron lo que la fiscal general llamó una ‘gran cantidad’ de documentos relacionados con Jeffrey Epstein a principios de este año, descubrieron que el nombre de Donald Trump aparecía varias veces”.

El informe del Wall Street Journal también indicó que el jefe del Ejecutivo estadounidense supo que otras figuras de alto perfil salieron a relucir en el archivo y que el Departamento de Justicia no planeaba publicar más documentos relacionados con la investigación.

La Casa Blanca negó lo revelado por la prensa. De hecho, le restó importancia a la relación que hubo entre el presidente republicano y Epstein. El portavoz Steven Cheung, citado por The Guardian, expresó a través de un correo que “el hecho es que el presidente lo expulsó de su club por ser un canalla. Esto no es más que una continuación de las noticias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales”.

Apenas la semana pasada, el líder republicano presentó una demanda por difamación, por un valor de US$10.000 millones, contra el Wall Street Journal y su propietario, Rupert Murdoch, por un artículo sobre una supuesta carta sexualmente sugerente con el nombre de Trump y que fue incluida en un álbum para un cumpleaños de Epstein. El presidente también negó eso.

Se conocen fotos y videos que muestran la estrecha relación entre Trump y Epstein

En medio del revuelo que ha ocasionado que el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI aseguraran hace algunas semanas que no hay una lista de clientes de Jeffrey Epstein para publicar, se han dado a conocer fotos y videos que dan cuenta del lazo que existió entre el presidente Donald Trump y el hombre acusado de tráfico sexual.

Una fiesta de matrimonio, una reunión de moda y la inauguración de un café en Nueva York están entre los espacios en los cuales coincidieron estos dos hombres, según los reportes de CNN.

Dichas imágenes, entre otras más que existen, muestran a Epstein en la boda de Trump con Marla Maples, celebrada en 1993 en el hotel Plaza, en la Gran Manzana, y también en un evento de Victoria’s Secret realizado años después, en 1999, en las cuales se les ve a los dos hablando y riendo junto a la futura esposa de Trump, Melania.

Además, en la inauguración de Harley-Davidson Cafe, se ve a Epstein al lado del republicano y de sus hijos, Eric e Ivanka. Al respecto, Cheung aseguró que “los videos y fotos no son más que capturas de pantalla fuera de contexto”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com