La fragilidad de la paz “made in Trump” que presume el presidente de EE. UU.

E presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), reunido con varios líderes europeos este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - @WhiteHouse

Mientras los focos de la Casa Blanca se posaban esta semana sobre los líderes europeos, que llegaron hasta Washington para discutir todo lo relacionado en la última semana con la guerra en Ucrania, el presidente Donald Trump se ufanó de llevar un récord de “seis guerras” resueltas desde que volvió al cargo en enero. “Una por mes”, ya había comentado en julio.

En concreto, según confirmó la Casa Blanca a Axios, no son seis, sino siete los conflictos que Trump habría solucionado: la tregua entre Armenia y Azerbaiyán, rebautizada por él como la...