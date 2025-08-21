No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La fragilidad de la paz “made in Trump” que presume el presidente de EE. UU.

Trump presume haber evitado guerras y hasta se insinúa candidato al Nobel de la Paz, pero su legado militar y la reunión con Putin en Alaska exponen más dudas que certezas.

Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
21 de agosto de 2025 - 02:00 a. m.
E presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), reunido con varios líderes europeos este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos).
E presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), reunido con varios líderes europeos este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos).
Foto: EFE - @WhiteHouse

Mientras los focos de la Casa Blanca se posaban esta semana sobre los líderes europeos, que llegaron hasta Washington para discutir todo lo relacionado en la última semana con la guerra en Ucrania, el presidente Donald Trump se ufanó de llevar un récord de “seis guerras” resueltas desde que volvió al cargo en enero. “Una por mes”, ya había comentado en julio.

En concreto, según confirmó la Casa Blanca a Axios, no son seis, sino siete los conflictos que Trump habría solucionado: la tregua entre Armenia y Azerbaiyán, rebautizada por él como la...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Trump

Donald Trump

Estados Unidos

Gaza

Ucrania

Guerra en ucrania

Guerra en Gaza

Palestina

Genocidio en Palestina

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar